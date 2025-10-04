Alianza Lima visitará este domingo 5 de octubre a Alianza Universidad en el Estadio Heraclio Tapia, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 12:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los íntimos están obligados a ganar para seguir en la pelea por el título del torneo, mientras que los huanuqueños necesitan sumar para escaparse de la zona de descenso.

Alianza Lima se recuperó a mitad de semana, tras vencer 2-1 a Atlético Grau en Matute, y volvió a sumar de a tres luego de dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Universidad de Chile, que costó la eliminación en Copa Sudamericana, y por el mismo resultado ante Cienciano en Cusco, lo que de paso complicó sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

En los dirigidos por Néstor Gorosito habrán algunas novedades y regresos en la lista de convocados: Carlos Zambrano y Renzo Garcés serán la dupla defensiva. Además, Guillermo Enrique también vuelve al ruedo luego de perderse los últimos dos partidos. Eso sí, Gianfranco Chávez será baja por lesión.

Además, destaca la ausencia de Piero Cari. Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Sergio Peña y Alan Cantero sí fueron convocados, al igual que Hernán Barcos y Paolo Guerrero. La decisión final sobre quien será el ‘9′ tendrá que tomarla ‘Pipo’ Gorosito para este duelo en la altura.

Con respecto a Alianza UDH, acumula cuatro derrotas consecutivas y se complicó con la Tabla Acumulada, sobre todo tras la victoria de Comerciantes Unidos, que salió de la zona de descenso. Los dirigidos por Roberto Mosquera son coleros y están a cuatro puntos de UTC y Ayacucho, y a cinco de las ‘águilas cutervinas’. Deben superar por lo menos a dos equipos para no descender a Liga 2.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza UDH?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Alianza UDH está programado para este domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza UDH?

Alianza Lima vs. Alianza UDH se disputará en el Estadio Heraclio Tapia, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.