Luego de ser uno de los más destacados de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20 de principios de año, Juan Pablo Goicochea no tuvo la continuidad que se esperaba en Platense de Argentina. Todavía no jugó este año en el primer equipo, y por ello fue sondeado por Sporting Cristal y otros equipos de la Liga 1 para su regreso al fútbol peruano. Sin embargo, nadie puede negar su proyección; por ello, Manuel Barreto lo consideró en su lista como parte del cambio generacional de la Bicolor. Y podría tener su debut en el próximo amistoso ante Chile.

La noticia de su convocatoria hizo eco en Platense. Su presidente Sebastián Ordóñez compartió el mensaje de su llamado a la Bicolor con un sentido mensaje: “Premio al esfuerzo, al sacrificio y a la perseverancia. Muy merecido. Otro ‘Calamar’ a su selección”. De hecho, el delantero paraguayo Ronaldo Martínez fue el otro convocado del cuadro argentino: Gustavo Alfaro lo citó para los amistosos ante Japón y Corea del Sur.

‘Goico’ compartió la historia en su cuenta de Instagram y espera seguir sumando minutos en la reserva del ‘Calamar’ antes de sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna, a la espera de debutar ante la ‘Roja’. Luego, de vuelta en Argentina, buscará su segundo objetivo: hacer su estreno en este 2025 con el primer equipo de Platense.

Mensaje del presidente de Platense por la convocatoria de Juan Pablo Goicochea. (Captura Instagram)

Tras su etapa formativa en Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea llegó a Platense en febrero del 2024. El año pasado, exactamente el 2 de junio, debutó en la Liga Profesional Argentina en la victoria por 1-0 ante Boca Juniors, disputando los últimos minutos. Seis días después, también ingresó en la derrota ante Huracán (1-0) y después no volvió a hacer su aparición en el cuadro rioplatense.

Este año, fue al banco apenas una vez: el 4 de mayo, ante Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el entrenador era Sergio Omar Gómez. Hoy el equipo es dirigido por Cristian ‘Kily’ González, exfutbolista de la Selección argentina, y atraviesa un incómodo momento en la tabla que podría animar al DT a probar nuevos futbolistas: suma 10 puntos en el grupo B, con apenas dos victorias en nueve partidos.

‘Goico’ tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Platense, que apostó por él como un proyecto a largo plazo. De todos modos, será importante para los intereses de la Selección Peruana que sume minutos con el primer equipo y aumente su competitividad más temprano que tarde. Está dentro del universo de delanteros con miras al proceso del Mundial 2030.

Cristian 'Kily' González es el técnico de Platense. Todavía no ha considerado a Goicochea. (Foto: Platense)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:





Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

