El próximo viernes 10 de octubre, la Selección Peruana disputará un partido amistoso ante Chile, en el marco de una nueva fecha FIFA. Para esta ocasión, Manuel Barreto fue designado como DT interino y encargado de elegir a los convocados. Uno de los nombres que no fue incluido es el de Sergio Peña, actual volante de Alianza Lima. Precisamente, el ex PAOK de Grecia, mostró su postura -antes de partir a Huánuco para el partido ante Alianza Universidad- y negó cualquier tipo de comunicación desde Videna en los últimos días.

“Obviamente, he estado muchos años en la selección, convocado, no estar ahorita me sorprende, pero creo que normal, cada convocatoria es distinta, hay jugadores que merecen estar y los que están, estoy seguro que lo van a hacer de la mejor manera, dando su 100%”, declaró en el aeropuerto Jorge Chávez.

La lista de convocados se hizo pública el pasado jueves y la ausencia de Peña resaltó porque fue uno los habituales llamados en el tramo final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para el volante, no existen polémica sobre esta situación, por lo que mostró el respaldo a quienes sí jugarán el amistoso.

“Han convocado a los que tienen que estar, es decisión del comando técnico y se respeta, si no estoy es por algo, es decisión del comando técnico, tendrá sus razones, y es apoyar a los que están ahora, están los que tienen que estar y hay que apoyarlos”, manifestó.

Sergio Peña. (Foto: ITEA Sports)

Por último, Peña aclaró que no recibió ningún llamado desde Videna par explicar las razones de su ausencia en la lista final: “No hablé con nadie, nadie me tiene que dar explicaciones, ni a mí, ni a nadie, los que están son los que tienen que estar y hay que respetar”.

En ese sentido, Sergio Peña quedó listo para afrontar su próximo partido con Alianza Lima este domingo 5 de octubre ante Alianza Universidad. El plantel blanquiazul viajó hacia la ciudad de Huánuco en la búsqueda de los tres puntos para seguir vigentes en la pelea del Torneo Clausura.

En lo que respecta a la Selección Peruana, los convocados se integrarán desde el lunes a Videna para los entrenamientos respectivos. Algunos se irán sumando con el paso de los días para quedar bajo las órdenes de Manuel Barreto, quien fue el elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tomar el puesto interino de director técnico ante Chile.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

Volantes: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

