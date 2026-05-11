El Torneo Apertura entró en su recta final y solo quedan tres fecha para conocer al ganador del primer certamen de la temporada. Después de rescatar un agónico empate ante Sporting Cristal, en Alianza Lima son optimistas y creen que van por buen camino ya que siguen dependiendo de sí mismos. En medio de eso, este fin de semana tendrán una dura visita a Cienciano, equipo que también está metido en la pelea y espera dar el golpe en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Desde el ‘Papá’ saben que se jugarán una bala muy importante en casa, tomando en cuenta que hoy marchan terceros en la tabla de posiciones con 29 puntos, por detrás de Los Chankas (30) y Alianza Lima (33). Si salen airosos contra los íntimos, si bien no los alcanzarán, apretarán aún más la tabla de posiciones a falta de tan solo dos jornadas.

Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano, dejó en claro que, aunque están enfocados en su participación en la Copa Sudamericana, no quieren descuidar la Liga 1. El entrenador argentino sabe que todavía tiene chances de pelear hasta la última fecha, pero para que eso suceda primero deberán vencer a los de Pablo Guede.

“Lo que no queremos es patinar en ninguno de los dos torneos. Sabemos que la Sudamericana es importante para el club, pero tampoco podemos perder de vista el torneo local porque mientras haya posibilidad vamos a seguir luchando hasta el final”, afirmó en su última conferencia de prensa.

Melgarejo es consciente de que el encuentro frente a Alianza Lima no será uno más, por todo lo que está en juego y por la posibilidad de dejar en suspenso la definición del Torneo Apertura. En ese sentido, el estratega del conjunto imperial está confiado en que sus futbolistas tendrán una buena presentación contra los blanquiazules.

“Vamos a descansar y hacer que los chicos estén descansados junto a su familia. Sobre todo vamos a prepararnos para el próximo partido, más aún porque sabemos que llegará un gran equipo, de mucha jerarquía pero que cuando entremos a la cancha les vamos a demostrar para que está Cienciano”, aseveró.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Cienciano, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el encuentro comenzará dos horas más tarde, en Chile una hora más tarde y en España con siete horas de diferencia.

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