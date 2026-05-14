Este jueves Héctor Cúper será presentado en sociedad como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y dará sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Después de un breve interinato de Jorge Araujo –quien dirigirá su último partido este viernes contra Atlético Grau en el Estadio Monumental–, comienza una nueva etapa en tienda crema y las expectativas son muy altas debido al cartel con el que llega el entrenador argentino, de una larga trayectoria en clubes europeos y selecciones nacionales de Asia y África.

Además de la propuesta futbolística que pueda ofrecer Cúper al mando de Universitario, y el evidente trabajo para que el plantel pueda entenderla y compenetrarse, existen muchas preguntas respecto a los futbolistas que seguirán en el equipo, los que tienen las horas contadas y los posibles fichajes para la segunda parte de la temporada. En ese sentido, en las últimas horas se revelaron algunos detalles sobre este tema.

Según informaron en el programa Hablemos de MAX, Universitario viene avanzando los diálogos con dos volantes centrales, uno del extranjero y otro nacional. Si bien no se revelaron los nombres, se sabe que el área deportiva no quiere dar un paso más hasta que estas opciones sean presentadas a Héctor Cúper, quien finalmente tendrá un peso importante en la decisión de ficharlos o no.

Lo cierto es que las cabezas del área deportiva, liderada por Antonio García Pye –quien asumió este cargo tras la salida de Álvaro Barco–, están trabajando en recomponer el plantel que tienen y cubrir las falencias que claramente ha tenido el equipo durante la primera parte del año. Precisamente por eso están analizando el fichaje de un mediocampista central, pues sienten que necesitan potenciar dicha posición.

Antonio García Pye es el actual director deportivo de Universitario. (Foto: Universitario)

Tras la salida de Rodrigo Ureña a finales del año pasado, la ‘U’ se quedó solo con Jesús Castillo, Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra como opciones para cubrir la parte central de la medular. No obstante, en la institución merengue sienten que todavía les falta algo más para dar un salto de calidad o sentir que esa posición está verdaderamente cubierta.

Por otro lado, la citada fuente precisó que respecto a los extranjeros que saldrán, solo está confirmada la partida de Sekou Gassama, quien no rindió como en Universitario esperaban y solo es cuestión de tiempo para que finiquiten la rescisión de su contrato. Si se va o no otro elemento del exterior, primero deberá pasar por la evaluación de Héctor Cúper, ya que recién el sábado tendrá su primer entrenamiento con sus nuevos jugadores.

Héctor Cúper tendrá un contrato de año y medio con Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Sport Boys, Universitario volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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