Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan este sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria, por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Los blanquiazules llegan como uno de los líderes del campeonato, luego de su importante triunfo en Tarma sobre ADT, con solitario gol del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, a la espera de lo que hagan Los Chankas en Andahuaylas ante Atlético Grau.

Por su parte, El club dorado, que perdió a mitad de semana en La Plata ante Estudiantes por Copa Libertadores, visitará Matute con la firme convicción de sumar para no verse relegado en la parte baja de la tabla de posiciones del campeonato.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Lima fue goleada blanquiazul 3-0 con anotaciones de Erick Noriega, Pablo Lavandeira y Eryc Castillo.

Alianza Lima goleó a Cusco FC en el último duelo entre ambos en Matute.

Si bien Alianza Lima parte como claro favorito, por su presente en la competencia local, el club dorado ya sabe lo que es celebrar en Matute, pues a finales de 2024 logró una victoria que dejó sin chances de título en aquel año a los íntimos.

En el citado encuentro, la gran figura del partido fue Luis Ramos, quien fue fichado después de ese torneo por América de Cali y hoy es uno de los delanteros del plantel blanquiazul que dirige Pablo Guede y que fue titular la pasada fecha.

Alianza Lima vs. Cusco FC: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Cusco FC?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Cusco FC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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