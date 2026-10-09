Pedro Díaz, portero de Cusco FC, analizó la propuesta futbolística que desplegará el conjunto imperial en el trascendental choque frente a Alianza Lima este fin de semana. El golero remarcó la importancia de conservar la identidad de juego del equipo, haciendo especial hincapié en el control del balón y la presión en campo contrario. “Es lo que nos caracteriza, la posesión; sin embargo, también tenemos que ser muy intensos a la hora de perder el balón, a la hora de la presión. Tenemos que asfixilarlos desde el primer minuto hasta el último, y tener cuidado con los contraaataques, ellos tienen jugadores muy rápidos y lo han demostrado fecha tras fecha”, manifestó el arquero en L1 MAX.

Consciente de la exigencia que representa enfrentar a uno de los animadores del torneo en la altura cusqueña, el arquero señaló que la concentración será clave para no otorgar licencias defensivas. “Va a ser un partido muy inteligente de parte de nosotros, de tener la posesión, de no quedar mal parados y no regalarle faltas, porque los equipos que vienen a la altura se benefician de eso, de las pelotas paradas”, puntualizó Díaz respecto al plan para neutralizar el planteamiento blanquiazul.

El ‘1’ de Cusco FC también se refirió a las virtudes ofensivas que maneja el cuadro íntimo, advirtiendo sobre las variantes en ataque que deberán contrarrestar para no sufrir sobresaltos. “El disparo de lejos, las pelotas a las espaldas, tienen buenos jugadores y son muy rápidos y tenemos que estar atentos a eso”, detalló sobre los argumentos del rival y las precauciones que tomarán.

Finalmente, el golero recordó los tropiezos recientes en el certamen como una lección aprendida que no debe repetirse en este crucial compromiso. “Ya nos pasó ante Garcilaso y no nos debe pasar ante Alianza Lima”, concluyó Díaz, dejando en claro que el plantel no tiene margen de error si aspira a quedarse con los tres puntos en condición de local.

El duelo entre Cusco FC y Alianza Lima genera enorme expectativa en la recta final de la Liga 1, con ambos planteles obligados a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Mientras el conjunto dorado apela a la fortaleza de la altura, los blanquiazules buscarán dar el golpe de visita apoyados en el desequilibrio de sus piezas en ataque.

Con todas sus figuras a disposición, el cuadro imperial afina los últimos detalles tácticos en la ciudad imperial antes de buscar la victoria. Las declaraciones de Pedro Díaz reflejan el ambiente de final que se respira en el vestuario de Cusco FC, donde saben que deben asegurar el triunfo ante su gente.

Cusco FC espera hacer respetar la casa este fin de semana ante Alianza Lima. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de su última victoria por 2-1 ante FC Cajamarca, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana reciba a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 11 de octubre desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR