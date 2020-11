Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba (EN VIVO | EN DIRECTO | GOLPERU) se enfrentan por la jornada 4 de la Fase 2 de la Liga 1 en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador en un compromiso de pronóstico reservado que encuentra a ambas escuadras peleando por su permanencia en la Primera División de Perú.

Los blanquiazules lograron romper la mala racha al vencer por 4-0 a FBC Melgar en la reciente jornada, pero saben que el compromiso contra los llacuabambinos será una verdadera final. La actualidad de los dos equipos los compromete con el tema del descenso, por lo que los tres puntos de este compromiso serán vitales.

Alianza Lima y Deportivo Llacuabamba saldrán con todo a un partido que está programado para dar inicio a las 3:30 p.m. Sólo uno podrá salir con una sonrisa de este encuentro y celebrará de haberle ganado a un rival directo.

Si Deportivo Llacuabamba le gana a Alianza Lima, podría tomar, de manera momentánea, la cima del grupo B de la Fase 2 de la Liga 1, aunque el DT de los norteños es consciente de que su verdadera pelea esta en la parte de abajo de la tabla de posiciones.

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba: hablan los protagonistas

Alianza Lima le rescindió contrato a Mario Salas por los malos resultados que obtuvo durante su permanencia al frente del equipo blanquiazul. Steven Rivadeneyra dio detalles de lo que fue el paso del ‘Comandante’ del club, aunque sabe que es momento de pasar la página para centrarse en Deportivo Llacuabamba.

“Se rompió la relación con Salas porque no supimos entender su estilo de juego, él no nos supo llegar. No sé si nos hubiéramos ido al descenso, pero hoy la prioridad es evitarlo”, declaró el ex futbolista de Municipal con la situación que se vive en La Victoria.

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba: antecedentes

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba sólo se han enfrentado en una ocasión de manera profesional, ya que el elenco norteño participa por primera vez en la máxima división del fútbol peruano. En aquel enfrentamiento, los de La Victoria lograron imponerse por 2-0 con anotaciones de Patricio Rubio y Carlos Ascues.

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba: últimos partidos

02.11.20 | Melgar 0-4 Alianza Lima

30.10.20 | Alianza Lima 1-2 Dep. Municipal

26.10.20 | Alianza Lima 1-2 Ayacucho

21.10.20 | Nacional 2-0 Alianza Lima

17.10.20 | Cienciano 2-1 Alianza Lima

03.11.20 Llacuabamba 1-0 Ayacucho

30.10.20 | César Vallejo 2-0 Llacuabamba

24.10.20 | Llacuabamba 3-0 Sport Boys

19.10.20 | Llacuabamba 2-3 César Vallejo

12.10.20 | Carlos Stein 3-3 Llacuabamba

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba: horarios del partido

México - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 10:30 p.m.

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba: aquí se jugará el partido





