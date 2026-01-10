Descentralizado 

Alianza Lima vs. Independiente EN VIVO por internet: minuto a minuto vía ESPN y Disney Plus

Por el primer partido de la Serie Río de La Plata, Alianza Lima vs. Independiente se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO) desde Uruguay. En la siguiente nota te enterarás de todos los detalles y el minuto a minuto del primer partido de los blanquiazules en el 2026.

Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata | Composición: Depor
Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata | Composición: Depor
NormalPrevia

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente?

El amistoso entre Alianza Lima vs. Independiente se jugará este sábado 10 de enero. El partido comenzará a las  7:00 p.m. (hora peruana) y a las  9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.

Normal

Buenas tardes, amigos de Depor. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Independiente por el primer amistoso de la Serie Río de la Plata.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas