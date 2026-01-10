Descentralizado
Alianza Lima vs. Independiente EN VIVO por internet: minuto a minuto vía ESPN y Disney Plus
Por el primer partido de la Serie Río de La Plata, Alianza Lima vs. Independiente se enfrentan (EN VIVO y EN DIRECTO) desde Uruguay. En la siguiente nota te enterarás de todos los detalles y el minuto a minuto del primer partido de los blanquiazules en el 2026.
NO TE PIERDAS
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente?
El amistoso entre Alianza Lima vs. Independiente se jugará este sábado 10 de enero. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.