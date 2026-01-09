El inicio de un nuevo año futbolístico siempre trae expectativas renovadas, pero también interrogantes por resolver. Alianza Lima se encuentra en pleno proceso de reconstrucción y adaptación tras un 2025 irregular, y el primer gran termómetro para medir su verdadero nivel llegará lejos de casa. En Uruguay, el equipo blanquiazul afrontará un escenario exigente, ante un rival de peso internacional y con la presión de empezar a mostrar señales claras de evolución colectiva. El amistoso no solo servirá para sumar minutos, sino también para comenzar a marcar el rumbo del proyecto que encabeza Pablo Guede.

El conjunto íntimo se medirá este sábado 10 de enero frente a Independiente de Avellaneda, en el marco de la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso que reúne a varios clubes importantes del continente como parte de la pretemporada. El duelo se disputará en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, un recinto que suele ofrecer partidos intensos y con buen marco de público.

Para Alianza Lima, este compromiso representa su primer encuentro oficial del año y, probablemente, uno de los más exigentes de su preparación. Los blanquiazules serán el único club peruano presente en este certamen y afrontarán tres partidos en territorio uruguayo, con la mira puesta en llegar con ritmo competitivo al debut en la Liga 1 y a la fase inicial de la Copa Libertadores.

Del otro lado estará Independiente, uno de los clubes más históricos del fútbol argentino, que pese a no atravesar su mejor momento institucional, mantiene un plantel con jerarquía y nombres importantes. El ‘Rojo’ llegará con todas sus figuras disponibles y buscará iniciar el 2026 con una imagen sólida tras un cierre discreto de la temporada pasada.

El técnico Pablo Guede tendrá en este amistoso una oportunidad clave para empezar a sacar conclusiones. Los refuerzos que llegaron en el mercado, como Federico Girotti, Luis Ramos y Jairo Vélez, apuntan a tener minutos, mientras que jugadores experimentados como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano también aparecen como piezas importantes en el armado del equipo.

En cuanto al antecedente más reciente entre ambos clubes, hay que remontarse a la Copa Sudamericana 2017. En aquella ocasión, Alianza Lima logró un empate sin goles en Avellaneda, pero terminó cayendo por 1-0 en Matute, resultado que selló su eliminación del torneo continental.

Un punto que también genera expectativa en tienda blanquiazul es la situación de Luis Advíncula. El lateral derecho ya se encuentra en Perú tras desvincularse de Boca Juniors y podría sumarse al plantel en los próximos días. De hacerlo, no se descarta que pueda tener minutos en alguno de los partidos de la Serie Río de la Plata.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente?

El amistoso entre Alianza Lima vs. Independiente se jugará este sábado 10 de enero. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Independiente?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

