La derrota de Cienciano por 1-0 ante Alianza Lima en Matute dejó un curce entre Gonzalo Aguirre protagonizó un tenso momento con Horacio Melgarejo luego de ser sustituido pocos minutos después de haber ingresado al campo. Tras lo sucedido, el volante volvió a pronunciarse y utilizó sus redes sociales para dirigirse a los hinchas del conjunto cusqueño.

A través de una publicación, el futbolista de Cienciano reiteró sus disculpas por lo ocurrido y reconoció el malestar que generó su reacción. “Después de unos días, quiero reiterar mis disculpas a los hinchas de Cienciano por lo sucedido y el malestar generado”, escribió el mediocampista, quien también agradeció a las personas que le hicieron llegar su respaldo durante los últimos días.

En su mensaje, Aguirre también hizo referencia a los comentarios y cuestionamientos que recibió a raíz del episodio, especialmente aquellos relacionados con su profesionalismo. “Fue un episodio que me expuso a comentarios y cuestionamientos sobre mi profesionalismo, pero tengo la tranquilidad de saber quién soy”, expresó el jugador, dejando en claro que la situación no cambia su manera de asumir su carrera.

Finalmente, el volante reafirmó su compromiso con el equipo imperial y aseguró que continuará trabajando con responsabilidad en cada desafío que le toque afrontar. “Reafirmo mi compromiso, responsabilidad y entrega como profesional en cada reto que asumo”, concluyó en su publicación.

¿Qué pasó entre Gonzalo Aguirre y Horacio Melgarejo?

El episodio ocurrió durante la derrota de Cienciano por 1-0 ante Alianza Lima, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Aguirre ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo, en reemplazo de Ademar Robles, pero su participación duró poco más de 15 minutos. A los 77′, Horacio Melgarejo decidió retirarlo para darle ingreso a Didier La Torre.

La decisión no fue bien recibida por el mediocampista, quien mostró su molestia mientras abandonaba el campo y terminó arrojando su camiseta al suelo cuando llegó al banco de suplentes. La situación generó tensión entre ambos y obligó a sus compañeros a intervenir para evitar que el cruce fuera a mayores.

Después del encuentro, Aguirre reconoció que no tomó de buena manera la sustitución y consideró que había sido una falta de respeto. Sin embargo, también se acercó a los hinchas de Cienciano para explicar su reacción y ofrecer disculpas por lo sucedido con la camiseta. Por su parte, Melgarejo señaló que conversaría con el futbolista durante la semana, cuando ambos estuvieran más tranquilos.

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