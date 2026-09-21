La Selección Peruana Sub-20 consiguió su segunda victoria consecutiva en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor derrotó 2-1 a Panamá y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo, luego de cerrar su participación en la fase de grupos con un nuevo triunfo. Ahora, enfrentará a Argentina este miércoles por un pase a la final.

Perú se impuso 2-1 ante Panamá en el cierre del Grupo A de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor abrió el marcador en los descuentos del primer tiempo, cuando Jonathan García apareció a los 45′+1 para aprovechar una pelota parada y poner el 1-0.

Clasificación de la Bicolor Sub 19 a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el complemento, Raheen Cuello igualó para Panamá a los 56’, pero el conjunto dirigido por Thiago Kosloski reaccionó y volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 74’, Gerson Castillo ganó por arriba tras un tiro de esquina y, con un certero cabezazo, marcó el 2-1 definitivo que aseguró la clasificación peruana a las semifinales.

Clasificación de la Bicolor Sub 19 a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El equipo dirigido por Thiago Kosloski afrontó este encuentro luego de haber derrotado 2-0 a Chile en la segunda jornada del Grupo A. En aquel partido, Piero Cari y José María Mellán fueron los encargados de marcar los goles que permitieron al combinado nacional recuperarse tras la derrota sufrida ante Colombia en el debut.

Ante Panamá, la Selección Peruana volvió a mostrar una respuesta positiva y logró sacar adelante un encuentro importante para sus aspiraciones en la competencia. El triunfo le permitió sumar nuevamente de a tres y confirmar su presencia entre los cuatro mejores del certamen.

La Bicolor llegó a esta última jornada del Grupo A con la obligación de conseguir un resultado que le permitiera avanzar de ronda. Perú había quedado emparejado en su serie junto a Colombia, Chile y Panamá, en una fase inicial disputada bajo el sistema de todos contra todos.

El conjunto nacional viene utilizando esta competencia como parte de un proceso de preparación y evaluación de futbolistas con miras al próximo desafío continental. De acuerdo con la FPF, estos partidos internacionales permiten al comando técnico observar el rendimiento de los jugadores y consolidar progresivamente una base competitiva.

Clasificación de la Bicolor Sub 19 a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Con la clasificación asegurada, Perú ahora se enfocará en las semifinales de los Juegos Suramericanos ante el local, Argentina. La Bicolor buscará meterse en la pelea por las medallas, luego de completar una fase de grupos en la que consiguió dos triunfos consecutivos.

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