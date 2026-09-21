Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, habló sobre el presente de la Selección Peruana y destacó el trabajo que se viene realizando para conformar un grupo sólido bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El directivo resaltó que uno de los puntos principales del proceso es el respeto entre los futbolistas y el comando técnico.

Sobre la actual gira de la ‘Bicolor’, Ferrari explicó que los partidos ante selecciones de alto nivel no solamente tienen como objetivo conseguir resultados. “De nada sirve obtener un buen resultado deportivo si es que tu grupo de trabajo no va acorde con lo que uno busca”, manifestó. En esa línea, destacó la importancia de ganar experiencia, tener roce y hacer más competitivos a los futbolistas, recordando que en la fecha FIFA anterior Perú enfrentó a España, actual campeón del mundo.

El director general de Fútbol de la FPF también destacó que el universo de jugadores que pueden ser considerados para la Selección se viene ampliando. “Muchos mencionaban acerca de la falta de futbolistas de alta competencia, que no había, y hoy ya estamos hablando de que faltó este, que faltó el otro”, comentó. Además, resaltó el trabajo de la Sub-20 y consideró que los jugadores de esta categoría podrían ser opciones para la absoluta en los próximos años.

Uno de los temas que generó mayor atención fue la ausencia de futbolistas del torneo local, especialmente de Deportivo Garcilaso, actual protagonista del campeonato. Ante los cuestionamientos, Ferrari pidió paciencia y explicó que los jugadores son evaluados dentro de un universo amplio. “Acá no podemos desesperarnos. Estamos en un proceso de construcción”, sostuvo. El directivo puso como ejemplo la construcción de una casa y señaló que no se pueden levantar los cimientos de manera apresurada.

Ferrari también se refirió a los trámites realizados por futbolistas como Beto Da Silva, aclarando que tener la documentación lista no significa estar convocado. “Eso no significa que vayan a estar convocados. Los trámites se dan, se hacen”, explicó. El directivo señaló que la FPF realiza este procedimiento como medida de prevención para poder responder ante una eventual baja, como ocurrió con Fabio Gruber y la posterior convocatoria de Alfonso Barco.

En ese sentido, Ferrari dejó abierta la posibilidad de que jugadores que actualmente no fueron llamados puedan tener una oportunidad más adelante. Incluso adelantó que la Selección podría disputar partidos en altura durante noviembre. “La posibilidad real, concreta, de poder convocar más jugadores adaptados a la altura, esa es real”, afirmó. Además, explicó que existe la posibilidad de jugar en ciudades como Cusco y Arequipa, aunque todavía no están definidos todos los detalles.

Otro de los nombres por los que fue consultado fue Felipe Chávez. Ferrari aseguró que el futbolista está dentro del universo de jugadores considerados por la Selección Peruana y aclaró que su ausencia en esta convocatoria no significa que haya quedado descartado. “El chico está dentro del universo contemplado de la selección absoluta”, sostuvo, mencionando además que podría tener una oportunidad en noviembre o en una futura gira.

Finalmente, Ferrari respondió a los cuestionamientos y rumores que aparecen alrededor de la Selección Peruana y pidió evitar polémicas. “No nos vamos a prestar a eso”, manifestó al referirse a las versiones que buscan generar controversia alrededor de jugadores como Beto Da Silva. El directivo insistió en que el objetivo es continuar con el proceso de construcción y ampliar progresivamente el universo de futbolistas: “Estamos en el proceso de construcción y para eso necesitamos tener una cantidad de futbolistas”.

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