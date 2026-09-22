La eliminación de Cienciano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 todavía tiene un capítulo pendiente fuera de las canchas. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) abrió una investigación preliminar contra Santiago Arias, mediocampista del conjunto cusqueño, luego de las declaraciones que realizó tras la derrota ante Montevideo City Torque, en las que aseguró que desde el club uruguayo se habría ofrecido dinero a futbolistas del ‘Papá’ para que provocaran sus expulsiones.

El procedimiento fue iniciado por la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL bajo el artículo 19 de su Código Disciplinario. Según el documento difundido sobre el caso, el expediente fue identificado como UD.IP-01-26 y tiene como objetivo recabar mayores precisiones sobre las afirmaciones realizadas públicamente por Arias. Para ello, el futbolista fue citado a brindar su versión de los hechos.

La investigación tiene como origen las declaraciones que el volante realizó después de la caída por 3-0 ante Montevideo City Torque, en el Estadio Centenario. Cienciano había ganado 2-0 en la ida disputada en Cusco, pero el equipo uruguayo remontó la serie con los goles de Salomón Rodríguez, en dos oportunidades, y Nahuel da Silva, resultado que dejó al cuadro peruano fuera del torneo continental.

En medio de la frustración por la eliminación, Santiago Arias lanzó una acusación contra la dirigencia de Montevideo City Torque. “El presidente del City Torque está ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, manifestó inicialmente el futbolista. Posteriormente, también señaló que podía revelar el supuesto monto que les habrían ofrecido. Estas declaraciones fueron las que terminaron siendo incorporadas al expediente disciplinario.

Santiago Arias tiene contrato con Cienciano hasta finales de esta temporada. ( Foto: Cienciano)

Sin embargo, horas después, el mediocampista de Cienciano se retractó públicamente. A través de un video publicado en sus redes sociales, Arias reconoció que sus afirmaciones no tenían sustento y pidió disculpas por las consecuencias que pudieron generar sus palabras. Asimismo, dejó sin efecto las acusaciones relacionadas con un supuesto contacto entre un dirigente de City Torque y jugadores del cuadro cusqueño.

La retractación, no obstante, no frenó el procedimiento iniciado por el máximo organismo del fútbol sudamericano. CONMEBOL decidió continuar con las diligencias para esclarecer qué ocurrió y conocer directamente la versión del jugador. De acuerdo con la citación, Santiago Arias deberá participar en una entrevista virtual el próximo miércoles 30 de septiembre, mediante la plataforma Zoom.

Mientras tanto, desde el lado de Montevideo City Torque también hubo una respuesta a las declaraciones del futbolista. Marcelo Méndez, entrenador del conjunto uruguayo, fue consultado sobre la acusación y aseguró que el partido se desarrolló con normalidad. El técnico evitó profundizar en la denuncia y consideró que no tenía mucho más que agregar sobre un tema que, según su postura, no tenía sentido continuar discutiendo.

El caso queda ahora en manos de la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL, que deberá recoger la versión de Arias y determinar los siguientes pasos del expediente. La investigación se produce después de una campaña histórica de Cienciano en la Copa Sudamericana, donde el equipo cusqueño alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Lanús y Botafogo, antes de quedar fuera ante Montevideo City Torque.

Cienciano llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 3-0 a manos de Montevideo City Torque, Cienciano volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT, en el compromiso pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el miércoles 23 de septiembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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