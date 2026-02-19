Alianza Lima vs. Sport Boys: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1 2026

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la Fecha 4 de la Liga 1 2026, donde se ven las caras en un duelo vital que pondrá a prueba las realidades de ambos, y también la permanencia de sus entrenadores, que están en la cuerda floja. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima llega a este partido sumergido en una crisis de resultados que ha puesto a Pablo Guede en el ojo de la tormenta. Tras la temprana eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, la directiva le ha dado un ultimátum: solo una victoria contundente ante el Boys aseguraría su permanencia. Los rumores sobre posibles reemplazos ya circulan con fuerza en Matute.

El equipo blanquiazul no llega completo. Siguen siendo baja por lesión piezas fundamentales como Jesús Castillo y el arquero Guillermo Viscarra. La buena noticia es la recuperación de Jean Pierre Archimbaud, y del chileno Esteban Pavez quien asoma como titular para dar equilibrio, en lugar de Gianfranco Chávez.

Se espera que Alianza presente una alineación “inesperada” para intentar sorprender. La apuesta ofensiva recaería en la dupla de Paolo Guerrero y Federico Girotti, buscando mayor peso en el área. Guede intentará imponer una presión alta desde el inicio, sabiendo que el empate no sirve y que la hinchada exigirá protagonismo desde el primer minuto.

Alianza Lima igualó con Alianza Atlético de Sullana en la ciudad de Trujillo. (@alianzalima)

Sport Boys, por su lado, llega con un aire distinto tras vencer 1-0 a Atlético Grau el último fin de semana, lo que les permitió sumar 4 puntos y escalar al décimo lugar. El equipo dirigido por el colombiano Jaime de la Pava ha mostrado una mejoría en el bloque defensivo, basando su juego en el orden y el sacrificio físico para compensar las individualidades del rival.

No todo es tranquilidad en el Callao, pues no están tan contentos con el estratega por las decisiones que toma para alinear a su equipo. Este desorden genera incertidumbre en el plantel, aunque los jugadores han manifestado que el objetivo es aislarse de los problemas externos y aprovechar el mal momento de Alianza para sumar en Matute.

De la Pava planteará un partido inteligente, probablemente con un esquema 4-2-3-1 muy cerrado. La clave será anular a Jairo Vélez en la creación y explotar la velocidad de Oslimg Mora y la jerarquía de Luis Urruti por las bandas. El Boys sabe que Alianza dejará espacios por la urgencia de ganar, y la paciencia será su mejor arma para dar el golpe histórico en La Victoria.

Sport Boys se prepara para su duelo ante Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

