Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan este miércoles 13 de agosto, en el cruce correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los íntimos buscarán ganar en casa para soñar con la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, en el duelo válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules jugaron este cruce con algunos suplentes, procurando guardar a sus mejores piezas para recibir a la Universidad Católica de Ecuador.

Si bien los íntimos siguen con posibilidades de pelear por el segundo certamen de la temporada, el haber enfocado todas sus fuerzas en la Copa Sudamericana les está jugando en contra, ya que hasta el momento no se ha mostrado como un equipo sólido jugando en el campeonato local. Esa será una arista que Néstor Gorosito deberá corregir.

Por otro lado, la buena noticia para los victorianos es que recuperarán a piezas como Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Guillermo Enrique y Sergio Peña, dándole más herramientas a ‘Pipo’ para pueda armar su alineación titular. Piero Cari, entre tanto, sigue siendo baja por lesión y su recuperación tardará más de lo esperado.

En el bloque defensivo, se espera que Gianfranco Chávez sea de la partida ante la suspensión de Carlos Zambrano, quien vio la tarjeta roja en el partido de vuelta frente a Gremio. El exjugador de Sporting Cristal ya sumó minutos ante Ayacucho FC y se perfila como la pareja de Renzo Garcés en el bloque defensivo.

Universidad Católica de Ecuador, por su parte, llega a este encuentro después de empatar por 1-1 en su visita a Orense, por la jornada 24 de la LigaPro 2025. Los dirigidos por Diego Martínez llegan con altas expectativas para el choque con Alianza Lima, luego de líderes de su grupo con cuatro triunfos, dos empates y ninguna derrota.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El compromiso entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador está programado para este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 17.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

