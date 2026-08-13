Piero Quispe regresó a Universitario de Deportes como refuerzo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. Esto ha generado una serie de críticas, pues apenas estuvo dos temporadas y media en el extranjero, primero en el Pumas UNAM de la Liga MX, y luego a préstamo en el Sydney FC de Australia. De hecho, se le comparó con el hábil atacante Jean Deza, quien actualmente se encuentra sin equipo.

Precisamente, este último fue invitado al programa de YouTube ‘Entre Palos TV’ y fue consultado sobre el tema. Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, remarcó que la crítica deportiva es muy severa con el mediocampista crema, quien aún es muy joven para sentenciarlo.

“Me metieron en una comparación con Piero Quispe de quién se mantuvo más (en el extranjero). Si estadísticamente se van a poner a buscar quién jugó más en Europa, con todo respeto, Quispe no llegó, pero todavía tiene un futuro, tiene 10 o 12 años de carrera. Y ya lo están matando porque vino, que por qué no jugó allá...”, dijo Deza.

“¿Fracaso? No, ¿por qué? Ha tenido el orgullo de salir, que muchos no tienen. ¿Aún puede salir? Claro, tiene, peroyo digo la preparación. Ha sido tan débil su preparación que cuando ha ido allá le ha costado, porque el fútbol mexicano es de buen ritmo. Eso sí, me sorprende porque yo pensaba verlo más ‘chapadito’”, añadió el ex Alianza Lima.

Piero Quispe durante los entrenamientos crema en Campo Mar. (Foto: Liga 1)

En esa línea, analizó que, tras mostrar un alto nivel en la Liga 1, fue fichado por un club importante en la Liga MX, pero tal vez no logró adaptarse como debía ni mostró evolución en su físico, pues actualmente luce tal cual se fue en 2023.

“Él ha estado en un equipo grande de México y me sorprende que no haya cambiado su alimentación. Porque cuando tú estás a ese alto nivel, la alimentación tiene que ser espectacular, tienes que tener un nutricionista personal, tu chef, tu gimnasio en tu casa. Yo siento que él ha tenido que crecer él mismo, pensar en él, porque llegar a liga mexicana y al equipo que llegó... Pero bueno, todavía tiene tiempo de desarrollar”, explicó.

Piero Quispe se encuentra bajo las órdenes de Héctor Cúper, quien hasta el momento no le ha dado minutos en el Torneo Clausura. Se espera que juegue en los próximos encuentros de la ‘U’ que tiene en este campeonato su última ficha para pelear por el tetracampeonato nacional.

De hecho, uno de los objetivos personales del jugador debe ser volver a la selección peruana, con la que disputó 10 encuentros y marcó apenas 1 gol. Fue en 2022, en un amistoso ante la selección de Bolivia.

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