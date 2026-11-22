Luego de vencer por 5-0 a FC Cajamarca, Alianza Lima ya piensa en la definición de la Liga 1 2026. Con su clasificación a la final nacional asegurada, el conjunto blanquiazul espera conocer a su próximo rival para comenzar a preparar una serie que puede marcar el cierre de la temporada. En medio de esa expectativa, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, se pronunció sobre el momento del equipo y dejó en claro cuál es el objetivo de la institución.

En conversación con L1 MAX, el dirigente destacó el ambiente que se vive dentro del vestuario íntimo y la unión que existe entre los integrantes del plantel. Considera que el grupo está enfocado en conseguir el título y que cuenta con referentes importantes para afrontar una definición de esta magnitud. “Es una familia, es un buen grupo, con buenos líderes que están muy enfocados en el objetivo y estamos en eso, esperando la final, ver qué pasa mañana”, manifestó.

Sobre el rival que podrían enfrentar en la instancia decisiva, Franco Navarro Mandayo reconoció que existen tres posibilidades: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. El directivo evitó inclinarse por alguno de ellos y resaltó que todos tienen planteles competitivos, por lo que Alianza Lima deberá prepararse para cualquiera de los escenarios.

“Hay tres posibles rivales, los tres son buenos equipos y estamos esperando eso. Los tres son muy buenos planteles”, señaló. Además, dejó un mensaje contundente sobre la mentalidad con la que afrontarán la definición: “En una final no estamos para especular, al rival que nos toque tenemos que ganar”.

Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima en la última vez que se vieron las caras por la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

Por otro lado, el gerente deportivo también hizo un balance de la campaña que viene realizando Alianza Lima. Navarro Mandayo consideró que el equipo ha logrado consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato, después de afrontar un año complicado y con diferentes desafíos deportivos. Para el dirigente, el rendimiento colectivo merece ser destacado antes de disputar la última instancia.

“Hoy fue un buen partido del equipo, pero quería destacar la temporada porque hoy termina la parte regular del año, que ha sido muy duro para nosotros y nos hemos consolidado como el mejor equipo”, agregó. En esa misma línea, resaltó que los números respaldan la campaña blanquiazul.

Franco Navarro Mandayo también hizo referencia a los registros estadísticos de Alianza Lima durante la temporada: fue el equipo que más partidos ganó, el que menos perdió y el que consiguió la mejor diferencia de goles. Además, destacó que cuenta con el goleador del campeonato (Eryc Castillo), factores que considera importantes para respaldar el trabajo realizado a lo largo del año.

Finalmente, el dirigente dejó en claro que ahora el principal objetivo es trasladar ese buen rendimiento a la definición por el título nacional. Alianza Lima ya hizo su parte durante la etapa regular y espera conocer quién será su contrincante para afrontar la final de la Liga 1 2026. La consigna en Matute está definida: independientemente del rival, buscarán quedarse con el campeonato.

La última vez que Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en una final fue en la temporada 2023. (Foto: GEC)

¿Cuándo jugará Alianza Lima los play-offs de la Liga 1 2026?

Alianza Lima, campeón del Torneo Apertura y líder de la tabla de posiciones acumulada, ya tiene asegurada su presencia en la final de la Liga 1 2026. Sin embargo, no jugará las semifinales del campeonato. Si se mantiene el escenario de una definición con ‘semis’, estas se disputarán el 29 de noviembre y el 3 o 4 de diciembre, con Universitario esperando al ganador del cruce entre los clasificados que correspondan.

De esta manera, los blanquiazules recién entrarán en acción el 8 de diciembre, cuando disputen el partido de ida de la final nacional. La revancha está programada para el 13 de diciembre en Matute, donde Alianza Lima cerrará la definición de local por su posición en la tabla acumulada. Si Universitario gana el Clausura, en cambio, habrá final directa el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

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