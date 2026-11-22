El PSG recibió un duro golpe de cara a la recta más exigente de la temporada. Désiré Doué, una de sus principales jóvenes figuras, estará alejada de las canchas durante varios meses, luego de sufrir una lesión de gravedad que requerirá una intervención quirúrgica. La noticia representa un nuevo dolor de cabeza para Luis Enrique, que pierde otra pieza importante de su ataque.
La confirmación llegó este domingo 22 de noviembre, a través de un comunicado médico del club parisino. Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el último compromiso frente a Niza. Según informó el PSG, el delantero será sometido a una operación antes de que termine este mes.
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