Ya se ha hecho una mala costumbre que durante cada fin de semana se haga inevitable no hablar mal del arbitraje en la Liga 1. Las decisiones polémicas están a la orden del día y esta vez fue Comerciantes Unidos el damnificado, luego de una mala comunicación con el árbitro principal provocara el 3-1 a favor de Cusco FC en los minutos finales.

Todo se originó en la última jugada del partido, tras un tiro libre que Comerciantes Unidos aprovechar a su favor. Luego de que Cusco FC despejara el esférico, según había comunicado el árbitro Jesús Cartagena, el encuentro iba a terminar. No obstante, esto no sucedió y el elenco cutervino, mal parado en el fondo, no pudo replegar y quedó expuesto al 3-1 de los locales anotado por Gabriel Carabajal.

Esto sucedió a los 96′, es decir, no faltaba nada para que terminase el duelo. Luego del gol de los cusqueños, Cartagena ahora sí pitó el final y rápidamente los futbolistas de las ‘Águilas’ mostraron su disconformidad por el error que cometió en la última jugada, incluso habiéndose llevado el silbato a la boca, tal como se pudo apreciar en la transmisión.

Como era de esperarse, los jugadores de Comerciantes Unidos se acercaron a increparle a Jesús Cartagena, ya que este les había dicho que el partido finalizaba luego del tiro libre. Esto no solo no ocurrió, sino que le dio camino libre para que Cusco FC aumente el marcador, un gol que podría ser determinante al momento de definir posiciones en la tabla.

Alexis Arias, mediocampistas de Comerciantes Unidos, conversó con L1 MAX tras la derrota y expuso su molestia por las polémicas a lo largo del partido. El exjugador de Melgar no solo reclamó la última jugada, sino también decisiones cuestionables sobre los penales que se cobran en el campeonato y la poca equidad que considera que hay.

“Vinimos a plantear un partido, deja mucho que desear el tema que nos viene pasando en estos últimos partidos. Hay dos penales que no las ve, y justo el penal de nosotros sí las revisa, tiene que hacer todo a la par. Se puede equivocar, pero lamentablemente es imposible avanzar y crecer en este fútbol, más que todo eso es la rabia”, afirmó.

Sobre la acción del 3-1 de Cusco FC, el volante señaló: “Era la última jugada y pitaba, pero acá hay distintos criterios, porque dice una cosa y hace otra. Nosotros peleamos hasta el final, los tuvimos en su arco pidiendo minutos, dieron pocos minutos, pese a que hicieron tiempo y se revisó el VAR, lamentablemente hay que lidiar con todo esto”.

“Nos perjudica porque son puntos que nos van a ayudar, pero este equipo va a dar pelear hasta el final. Nos vamos tranquilos por lo jugado, espero que tomen conciencia con todo lo que pasa acá, más que todo por el bienestar del fútbol peruano”, aseveró el ‘Chaka’.

¿Cuándo volverá a jugar Comerciantes Unidos?

Luego de perder por 3-1 ante Cusco FC, Comerciantes Unidos volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el 1 de marzo a la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

