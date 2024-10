Alianza Lima está peleando por el Torneo Clausura y, si no quiere bajarse del barco antes de tiempo, está obligado a ganar este viernes en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. UTC, que está al borde del descenso, también buscará los tres puntos en casa. Se viene un duelo crucial y el equipo blanquiazul no contará con Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman y Franco Zanelatto, quienes no viajaron con el plantel. Mariano Soso realizará un cambio de sistema ante la baja del ‘Kaiser’ y volverá a la línea de cuatro. Jugará con un 4-2-3-1, con Paolo Guerrero como delantero centro y Pablo Sabbag como mediapunta. Cabe mencionar que hoy será el estreno de la camiseta ‘blanquimorada’. Revisa la alineación del cuadro íntimo en esta galería de Depor.