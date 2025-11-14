Universitario de Deportes ya piensa en la temporada 2026 y es que buscarán alcanzar el tetracampeonato nacional. Luego de coronarse en el 2025, los objetivos crecen y también apuntan hacia una mejor participación en la Copa Libertadores. Todos estos factores han desencadenado también ciertas dudas en la interna como la continuidad de Jorge Fossati. Álvaro Barco, director deportivo de la institución, se mostró sorprendido con los rumores del DT y también aprovechó para contar cómo va la planificación para lo que se viene.

“Ha sido una sorpresa, es cierto que como en todas las instituciones debe haber reuniones a fin de año para afirmar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con Jorge”, contó a los medios de comunicación.

Desde el club, cuentan con Jorge Fossati porque mantiene un vínculo con la institución hasta el año 2026. En esa misma línea, Barco aseguró que le gustaría mantener todo el plantel y que cuentan “con el 80% del plantel renovado”. Una de las razones es la competitividad en la Copa Libertadores.

Jorge Fossati. (Foto: GEC)

Además, reconoció la labora de Alex Valera en la temporada: “Alex es un profesional espectacular, un compañero A1 dentro de la institución. Él merece estar jugando en otra liga, tiene un potencial inmenso, pero para nosotros es sumamente importante retenerlo porque viene la Copa Libertadores”.

En caso de Jairo Vélez, quien estuvo a préstamo desde César Vallejo: “Tenemos la mejor intención de poder contar con él. Es un jugador que Jorge lo quiere. Es cierto que hay una negociación no solo con él, sino también con Vallejo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo el próximo año”.

Jairo Vélez. (Foto: Universitario)

Por último, para Álvaro Barco el final de la Liga 1 será importante porque quieren mantener el invicto; sin embargo, no podrán contar con sus jugadores de la Selección Peruana. Esta situación, provocó molestia en el club: “Buscamos el récord de ganar el torneo invicto y no puede ser que nos programen ante Chankas el sábado, cuando nuestros cuatro seleccionados vuelven el viernes y no podrán viajar. Deben ponernos de todas maneras el partido el domingo. Ellos merecen estar en Andahuaylas”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

