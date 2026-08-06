La terrible ola de criminalidad que azota al país ha tocado directamente las puertas del fútbol nacional, generando muchísima preocupación en el entorno deportivo. Ante las recientes y cobardes amenazas de muerte recibidas por varios futbolistas del club trujillano Juventud Bellavista en la previa de un duelo decisivo, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú decidió pronunciarse de manera tajante. La importante institución sindical alzó su voz de enérgica protesta para exigir inmediatas garantías de seguridad, buscando salvaguardar la integridad del plantel liberteño.

El repudiable incidente se desató luego de que comenzara a circular un material audiovisual, donde presuntos delincuentes lanzaban fuertes advertencias contra integrantes específicos del plantel trujillano. Los sujetos apuntaron sus mensajes intimidatorios contra Carlos Ascues y Alexi Gómez, sumados a Paulo Lovera y Fabrizio Roca, exigiendo que rindan favorablemente sobre el terreno de juego.

Frente a este escandaloso escenario extradeportivo que mancha por completo la competencia, la SAFAP emitió un comunicado urgente para respaldar incondicionalmente a los deportistas afectados. “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de los futbolistas”, precisó el gremio.

SAFAP pide garantías por amenazas a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo.

La organización sindical no dudó en trasladar la enorme responsabilidad hacia los altos mandos policiales y judiciales de la región norteña para evitar cualquier tragedia. “Exhortamos a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad”, demandaron.

Asimismo, el ente que vela por los derechos laborales de los jugadores le envió un claro y directo mensaje a la directiva de la escuadra liberteña. El documento sindical remarcó enfáticamente que los clubes fungen legalmente como empleadores y asumen la obligación de adoptar medidas de prevención para sus trabajadores.

Para cerrar su contundente intervención institucional, la agremiación dejó una postura irrevocable respecto a las terribles condiciones que atraviesan los involucrados en esta instancia. “La seguridad de los futbolistas no es negociable y debe ser una prioridad para todos los actores del fútbol”, sentenciaron.

¿Cuándo juega Juventud Bellavista?

Toda esta indignante situación ha cobrado mayor gravedad mediática debido a la enorme trascendencia del compromiso pactado para este próximo domingo 9 de agosto en el histórico estadio Mansiche. La escuadra afectada deberá enfrentar al FC Sport River de Florencia de Mora en un duelo válido por las candentes semifinales de la Liga Departamental.

Este decisivo choque de ida corresponde a una vibrante llave de ciento ochenta minutos que definirá un ansiado cupo a la Etapa Nacional de la popular Copa Perú. Mientras la pelota espera rodar sobre el gramado, el balompié nacional aguarda que el espectáculo deportivo no se vea manchado por la delincuencia.

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