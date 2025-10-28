El tricampeonato de Universitario en la Liga 1 despertó el análisis en diversos aspectos. Uno de los puntos más controversiales es la elección del mejor jugador en la temporada 2025. En ese sentido, uno de los nombres que salió adelante fue el de Alex Valera, autor del gol definitivo para el 2-1 en Tarma y algunas anotaciones cruciales en el plano local. Andrés Mendoza, ex futbolista nacional, fue claro en su opinión sobre el jugador crema, comparando también lo que hizo en su trayectoria como profesional.

En el programa “Datazo”, Mendoza empezó resaltando la labor de Alex Valera en la temporada, colocándolo como el mejor jugador de Universitario, producto de los goles cruciales y su participación con camiseta crema, por encima de Facundo Callejo, actual goleador de la Liga 1.

Posteriormente, el popular ‘Cóndor’ fue consultado también si fue Valera es mejor que él en el plano futbolístico y -rápidamente- mostró una rotunda respuesta: “¿Que Valera es mas que yo?, no pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo lo respeto a Valera por lo que está haciendo acá”.

Andrés comparó el 2025 de Valera -sumado a su recorrido profesional en los últimos años- con su carrera profesional que lo llevó a jugar en países del ‘Viejo Continente’ como Bélgica, Ucrania, Rumania, Rusia, Turquía y Francia. Por esta razón, determinó ser mejor en cuanto a experiencia.

“Si él hubiera estado en mi época, es un problema, no juega. Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano”, dijo en la charla que sostuvo para el programa. Además, agregó cuál debería ser su próximo destino: “Para mí, tiene que ir a México, no hay otro país más por su edad”.

Andrés Mendoza - Brujas de Bélgica. (Foto: Getty Images)

Por último, destacó las habilidades de Valera en el campo de juego, las cuales lo hacen uno de los más destacados en la Liga 1 de la presente temporada: “Es un jugador cargoso, un jugador pesado y eso a los centrales no les gusta. Por más que le den patadas”.

En lo que respecta al año 2025, Alex Valera sumó 39 partidos oficiales entre Liga 1 y Copa Libertadores. En el plano internacional, jugó los 8 partidos de Universitario, incluyendo los seis de la fase de grupos y los dos de octavos de final contra Palmeiras, que significaron la eliminación. Solo marcó en una ocasión.

En el plano local, jugó los 18 partidos del Torneo Apertura, colaborando con 7 goles. En el Clausura, participó de 13 y lleva 9 anotaciones. Con estos números, Valera va despidiendo su temporada 2025, una de las que tuvo más protagonismo en Universitario de Deportes.

Alex Valera. (Foto: GEC)

