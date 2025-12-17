Luis Ramos jugará en Alianza Lima por las próximas tres temporadas, tras su importante paso por el fútbol colombiano, donde fue uno de los goleadores del América de Cali, club que defendió solo hasta hace unas semanas, en una temporada en la que también debutó con la selección peruana.

Es uno de los delanteros nacionales con mejor proyección, pues a sus 26 años se perfila como el futuro ‘9′ de la blanquirroja. Al respecto, uno de los referentes blanquiazules, Juan Jayo, se pronunció sobre su reciente fichaje.

“Luis Ramos es un chico joven, es una apuesta a futuro con Ramos. Creo que lo que busca Alianza Lima es que le sea útil y a la vez venderlo”, indicó el ‘Pulpo’.

Ramos debutó profesionalmente en 2019 con camiseta del Carlos Mannnucci de Trujillo, para luego pasar por Deportivo Llacuabamba, Deportivo Municipal y Los Chankas.

Pero fue con camiseta de Cusco FC cuando se dio a conocer en 2024 con 11 goles, muchos de ellos ante equipos grandes, como fue el anotado en la fecha final ante Alianza Lima en Matute.

Su paso por América de Cali fue bastante bueno con 12 goles y tres asistencias. Incluso, a través de las redes oficiales del club rojo, muchos hinchas expresaron su desacuerdo por salida.

Luis Ramos tuvo una importante regularidad en 2025 con camiseta del América de Cali.

PRESENTE BLANQUIAZUL

Alianza Lima, bajo la dirección técnica del estratega argentino Pablo Guede, competirá en 2026 desde la primera fase de la Copa Libertadores, con el objetivo de repetir su última campaña internacional, en la que se consiguió el acceso a la fase de grupos del torneo.

En el ámbito nacional, los blanquiazules tienen la responsabilidad de ganar la Liga 1, tras el tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. La última vez que Alianza celebró un título en nuestro país fue en 2022.

TE PUEDE INTERESAR