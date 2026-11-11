La ilusión de Ayacucho FC de retornar a la máxima categoría del fútbol peruano se desvaneció por completo tras un pronunciamiento oficial emitido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El organismo rector confirmó públicamente que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Suiza, falló en contra de los intereses del club ayacuchano en el litigio legal que mantenían.

La resolución del tribunal internacional tiene un carácter definitivo e inapelable, lo que fulmina cualquier tipo de alternativa jurídica para revertir la sanción inicial. Con este panorama, se ratifica que los ‘zorros’ no podrán disputar la Liga 1 durante la temporada 2027, debiendo mantenerse en el ascenso.

El origen de este prolongado conflicto se remonta al tramo final del campeonato de 2025, concretamente al 8 de noviembre, cuando los ‘zorros’ se medían en condición de local ante Comerciantes Unidos. En aquel compromiso, el conjunto ayacuchano se imponía parcialmente por 1-0, un resultado sumamente valioso en su lucha por la permanencia.

Sin embargo, cuando se jugaban los descuentos, el árbitro principal del encuentro tomó la drástica determinación de suspender las acciones debido a la invasión del terreno de juego. Los disturbios y el lanzamiento de proyectiles desde las tribunas, protagonizados por hinchas del propio equipo local, sentenciaron abruptamente el desarrollo del juego.

A raíz de estos incidentes de violencia, la Comisión Disciplinaria de la FPF evaluó el expediente y determinó la responsabilidad institucional del club ayacuchano. Como consecuencia reglamentaria, se le otorgó un triunfo en mesa por 3-0 a Comerciantes Unidos, alterando de forma drástica la tabla acumulada y empujando a Ayacucho FC a la zona de descenso directo.

Inconformes con la medida punitiva, los directivos ayacuchanos decidieron apelar en todas las instancias del sistema nacional y, al no hallar respuestas favorables, elevaron el caso a Lausana. Su objetivo principal ante el TAS era anular el marcador administrativo, recuperar los puntos perdidos y ordenar su reincorporación a la Liga 1.

No obstante, el máximo tribunal de justicia deportiva desestimó de manera categórica cada uno de los argumentos presentados por el club peruano. El fallo avaló tanto el procedimiento de la federación como la decisión arbitral de suspender el encuentro, cerrando de forma definitiva cualquier vía de reclamo administrativo.

De esta manera, el club de Ayacucho asume un duro golpe institucional que consolida su permanencia en el ascenso y lo aleja de la Liga 1. El episodio sirve como un precedente lapidario sobre el impacto negativo que generan los actos violentos de los espectadores en los estadios sobre el destino deportivo de sus propias instituciones.

Comunicado de la FPF:

Comunicado de la FPF sobre el caso Ayacucho FC. (Foto: X)

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