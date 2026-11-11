Renato Tapia podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del mercado peruano de cara al 2027. El volante atraviesa un momento particular en su carrera y su continuidad en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos no estaría asegurada. Aunque todavía tiene contrato vigente, su futuro comienza a generar expectativa y podría abrirle una nueva oportunidad para recuperar protagonismo.

La información fue difundida por el programa Modo Fútbol, donde se señaló que existe una alta posibilidad de que el mediocampista cambie de equipo el próximo año. La intención del futbolista sería encontrar un proyecto deportivo que le permita sumar más minutos. Entre las alternativas que aparecen está continuar en Medio Oriente, regresar al fútbol europeo o incluso jugar por primera vez en la Liga 1.

Un detalle importante es que Renato Tapia tiene contrato con Al-Wasl hasta mediados de 2027, con vencimiento previsto para el 30 de junio. Por ello, una eventual salida antes de esa fecha tendría que resolverse mediante un acuerdo entre las partes. El escenario todavía está abierto, pero la búsqueda de mayor continuidad sería uno de los factores que marcarían su decisión.

Su presente deportivo ayuda a entender este panorama. Durante la temporada 2026-27, el volante registra ocho apariciones y 325 minutos en todas las competiciones con el equipo emiratí. Si tomamos únicamente la UAE Pro League, suma 65 minutos en cuatro participaciones, además de una asistencia. Una cifra bastante menor a la de la campaña anterior, cuando acumuló 1400 minutos en 20 partidos del campeonato local.

La falta de protagonismo también se ha reflejado en sus últimas convocatorias. Tapia no fue considerado para los encuentros ante Al Quwa Al Jawiya, por la Champions League asiática, ni frente a Al-Jazira, por la liga local. Su última participación registrada fue en octubre, durante un compromiso de la Copa Presidente. Recuperar continuidad aparece como una prioridad para el mediocampista.

Renato Tapia tiene contrato con Al-Wasl hasta mediados del 2027. (Foto: Getty Images)

Este escenario también tiene relación con su futuro en la Selección Peruana. Aunque Mano Menezes no lo incluyó en la convocatoria para el amistoso ante Bolivia, el brasileño confirmó que el volante está dentro de sus planes para la siguiente etapa de su proyecto. Incluso, reveló que ya conversó con él y recibió una respuesta positiva sobre su disposición para volver a representar al país.

“A partir de marzo, Renato va a estar siendo considerado para estar con nosotros”, señaló Menezes, quien también dejó claro que evaluará el momento futbolístico y el rendimiento de cada jugador. De esta manera, el regreso del ‘Cabezón’ podría concretarse en la fecha FIFA de marzo de 2027, aunque su convocatoria dependerá de cómo llegue a ese momento. Para el inicio del camino hacia las Eliminatorias al Mundial 2030, contar con ritmo competitivo será fundamental.

Por ahora, Renato Tapia deberá definir cuál será el siguiente paso de su carrera. Continuar en Medio Oriente, volver a Europa o probar suerte por primera vez en el fútbol peruano son escenarios que aparecen sobre la mesa. Lo concreto es que el mediocampista necesita recuperar protagonismo para llegar en mejores condiciones a la nueva etapa de la Selección Peruana y volver a ser una pieza importante dentro de la Videna.

Renato Tapia registra 95 partidos disputados con la Selección Peruana desde su debut en marzo del 2015. (Foto: Getty Images)

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