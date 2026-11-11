Francesco Andrealli es una de las caras nuevas en la Selección Peruana y hay mucha expectativa por su posible debut en el amistoso de este viernes frente a Bolivia. Mano Menezes tiene muy buenas referencias de él gracias a su participación en los microciclos de la Sub-20, por lo que ahora será momento de que pueda mostrar sus condiciones en otro contexto y con el respaldo de un grupo de futbolistas de mayor experiencia que pertenecen al plantel de la ‘Bicolor’.

En una reciente entrevista con Bicolor+, el volante Ítalo-peruano se mostró orgulloso de haber sido considerado en la convocatoria de Mano Menezes y destacó el buen ambiente que se vive en la interna durante los entrenamientos. Y es que al ser uno de los más jóvenes con sus 19 años, los de mayor jerarquía están arropándolo como ocurre en todos los procesos.

“Es un orgullo para mí estar acá, un placer como siempre. Son buenos chicos, que siempre me han ayudado desde la primera vez que llegué, durante los entrenamientos y conversando con ellos. Me gusta mucho de este equipo que siempre están con bromas, que hay un gran ambiente y eso es fantástico”, sostuvo.

Al ser consultado sobre su decisión de jugar por la Selección Peruana, el mediocampista del Como Primavera reveló que fue algo que lo conversó previamente con su familia, pero dándole mayor relevancia a lo que él quería para su carrera. “Hablé con la familia, pero también lo pensé de manera personal y creo que era lo mejor, tomar la decisión de estar con Perú”, remarcó.

Francesco Andrealli ha encontrado un buen ambiente en la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

Hace unos días, en una entrevista con Ovación, Cecs Fàbregas, director técnico del Como 1907, tuvo palabras de elogios para referirse a Francesco Andrealli y lo reconoció como su hijo futbolístico, pues ambos coincidieron en las categorías juveniles del club italiano. Asimismo, el entrenador español le deseó lo mejor en esta aventura internacional con la ‘Blanquirroja’.

Precisamente al ser preguntado por Fàbregas, Andrealli recordó que lo ayudó mucho en su crecimiento y le aportó grandes consejos durante su formación. “Fàbregas es como un padre para mí, me ayudó mucho para crecer y volverme un gran jugador. Él quiere lo mejor para los futbolistas y es algo importante. Todavía no hablé con él tras esta convocatoria”, contó.

Por último, el futbolista de 19 años se refirió al Sudamericano Sub-20 que se disputará a comienzos del próximo año y donde seguramente será convocado por Thiago Kosloski, DT de dicha categoría y asistente de Mano Menezes en la selección mayor. “Es una gran oportunidad, tenemos un buen equipo, somos fuertes y podemos competir de la mejor manera”, aseveró.

Francesco Andrealli será parte del plantel de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20 2027. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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