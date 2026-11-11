El director técnico de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, habló en conferencia de prensa sobre la actualidad de su equipo y la preparación que vienen sostenido con miras al compromiso amistoso de este viernes ante la Bicolor. Durante su intervención ante los medios, el DT sostuvo que en el fútbol peruano existe la intención de emular ciertos aspectos que la ‘Verde’ ha venido consolidando en los últimos años.

Sobre esta premisa, el entrenador de 56 años analizó los desafíos que tiene por delante y el trabajo que viene realizando su delegación. “Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia por los resultados que han visto en nuestra Selección. Considero que serán partidos muy difíciles contra Perú y Ecuador, y queremos conseguir buenos resultados”, declaró el estratega boliviano en conferencia.

De cara al futuro a largo plazo y trazando la ruta del conjunto altiplánico, Villegas no ocultó sus metas más elevadas ni la fe que le tiene a la evolución futbolística de su selección. Con lo hecho en el posterior proceso, la frase que resonó en el ambiente fue que se ve en el Mundial 2030.

“No me veo dirigiendo las próximas Eliminatorias, me veo en el próximo Mundial porque todo lo que hemos vivido estos dos años y medio, nos pone con muchas más posibilidades de seguir siendo fuertes de locales”, puntualizó el DT boliviano.

Respecto a la estrategia para hacerse fuertes en condición de local, el técnico resaltó lo vital que resulta conseguir una buena cantidad de puntos en las primeras fechas. A su juicio, eso le permitirá competir de igual a igual con los rivales directos a medida que vayan avanzando las jornadas.

Finalmente, concluyó su balance remarcando lo que aspira a tener respecto a etapas previas del certamen. “Por eso decía que quiero arrancar la Eliminatoria con 6 puntos de local, y a partir de eso, se viene un camino mucho más llano, no como nos tocó en la fecha 7 con solo tres puntos”, concluyó el técnico para cerrar su análisis sobre el futuro de su selección.

Perú enfrenta a Bolivia el 13 de noviembre en Matute (Foto: Afp)

Los convocados de Bolivia para enfrentar a Perú:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y Rodrigo Banegas (The Strongest). Defensores: Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Joaquín Barro (Guabirá).

Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (CF Montréal), Yomar Rocha (Akron Tolyatti), Marco Velasco (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Joaquín Barro (Guabirá). Mediocampistas: Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC) y Leonardo Viviani (Aurora).

Héctor Cuéllar (CSKA 1948), Óscar López (Getafe B), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan), Miguel Terceros (Santos FC) y Leonardo Viviani (Aurora). Delanteros: Nabil Nacif (Oriente Petrolero), José Flores (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca) y Guilmar Centella (Blooming).

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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