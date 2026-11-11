Si bien no pudo estar con la Selección Peruana para los amistosos de septiembre y octubre por una lesión que lo desafectó de la convocatoria, Fabio Gruber volvió a ser tomado en cuenta por Mano Menezes para el encuentro de este viernes frente a Bolivia y cuenta con grandes posibilidades de arrancar como titular, especialmente por las ausencias de Miguel Araujo y Renzo Garcés, ambos descartados por lesión. El zaguero del Mainz 05 sabe que forma parte del recambio generacional y quiere seguir consolidándose en la ‘Bicolor’.

En una reciente entrevista con Bicolor+, Fabio Gruber se mostró emocionado por disputar su primer partido en territorio peruano, el país de su madre y al que seguramente vendrá más seguido cuando le toque formar parte del plantel que afrontará las Eliminatorias 2030. “Estoy emocionado de estar aquí y tener el primer partido en el Perú. No estuve ni 24 horas la última vez para poder tener el DNI y estar en los amistosos en Rusia (en noviembre del año pasado)”, comentó.

Aunque lleva pocos días en nuestro país, Gruber ha tenido la oportunidad de sentir el cariño de la gente y el respaldo en este nuevo proceso, a pesar de que los resultados en los últimos amistosos no han sido positivos. El defensor espera que ese aliento se replique el viernes en el Estadio Alejandro Villanueva. “Ahora siento el cariño de los hinchas porque estamos aquí. Me da ganas de jugar ya con el equipo y sentir a los fanáticos”, apuntó.

Fabio Gruber apunta a ser titular contra Bolivia. (Foto: Getty Images)

El futbolista de 24 años valoró el buen ambiente que hay en la interna de la Selección Peruana, el recibimiento que tuvo tras su regreso en una convocatoria y la confianza que se está generando con los elementos de mayor experiencia. “Los chicos me tratan muy bien, poco a poco nos vamos conociendo, agarrándonos cariño, bromeando. Me siento muy feliz aquí y ojalá podamos ganar el partido”, agregó.

Fabio Gruber sabe que la hinchada empezará a exigir resultados, sobre todo cuando la ‘Blanquirroja’ empiece a disputar partidos oficiales. En ese sentido, tiene en claro que deberá entregar todo de sí desde donde le toque aportar. “Quiero dar todo por la selección, por los chicos, por el grupo. Eso es lo importante para mí. Estamos en un proceso, se va construyendo algo y quiero aportar con lo que me toque”, acotó.

Por último, el central del Mainz 05 reflexionó sobre su decisión de elegir representar a la Selección Peruana y reconoció que el vínculo con su madre fue un punto clave para no dudar de su elección. “Fue una decisión fácil, por mi mamá, por todo lo que visité a la familia aquí. Fue una decisión fácil”, aseveró.

Fabio Gruber registra cinco partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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