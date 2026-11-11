Según la información que llega desde Venezuela, el entrenador César Farías se encuentra en conversaciones para ser el nuevo DT de Cienciano de cara a la temporada 2027, para reemplazar en el cargo a Horacio Melgarejo. La información, anunciada por el periodista Mario Alberto Sánchez, cobra un peso enorme debido a la coyuntura que atraviesa el cuadro cusqueño, pues Melgarejo acaba de ser sancionado con 14 fechas justo cuando estaba a punto de firmar su renovación, lo que daría un giro de 180 grados a esta negociación.

La necesidad de Cienciano por buscar un nuevo director técnico surge tras la severa sanción impuesta a su actual entrenador, Horacio Melgarejo. La Comisión Disciplinaria le otorgó al estratega una suspensión de 14 fechas debido a gestos provocativos en el partido ante Alianza Lima, un castigo drástico que lo margina prácticamente de toda la mitad del torneo peruano y obliga a la directiva del ‘Papá’ a acelerar las gestiones por un reemplazo definitivo. En ese contexto, el nombre de César Farías aparece como la principal carta para sostener el proyecto institucional.

A nivel de trayectoria reciente, Barcelona de Guayaquil ubica a Farías en su última experiencia profesional, tras dirigir en 2026 al conjunto ‘torero’. Previamente, Farías tuvo pasos destacados por la Liga BetPlay de Colombia al mando de Junior de Barranquilla, América de Cali y Águilas Doradas. Sin embargo, su mayor hito en el fútbol ecuatoriano ocurrió en 2022 con la Sociedad Deportiva Aucas, club al que sacó campeón por primera vez en su historia al conseguir el título de la Serie A de Ecuador.

Revisando detalladamente su currículum, César Farías cuenta con un extenso recorrido dirigiendo tanto en selecciones absolutas como a nivel de clubes por todo el continente. Saltó a la fama internacional al mando de la Selección de Venezuela (2007-2013), etapa en la que guio a la ‘Vinotinto’ al cuarto lugar en la Copa América Argentina 2011 y logró la histórica clasificación al Mundial Sub-20 de Egipto 2009. Más adelante, asumió el banquillo de la Selección de Bolivia (2019-2022), donde dirigió tanto la absoluta como la categoría Sub-23.

En el ámbito de clubes sudamericanos y del exterior, el entrenador de 53 años ostenta un importante rodaje también en plazas de altura. Farías se consagró campeón de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano con The Strongest de La Paz en 2016. Además, dirigió a equipos de renombre como Cerro Porteño en Paraguay, Club Tijuana en la Liga MX de México y NorthEast United en la Superliga de India. En sus inicios en Venezuela, comandó a Deportivo Táchira, Mineros de Guayana y Deportivo Anzoátegui, entre otros.

Aunque el propio periodista venezolano remarca que por ahora “nada está concreto”, la llegada de un entrenador con el perfil y el recorrido de César Farías significaría un salto de jerarquía para la Liga 1. Cabe recordar que antes de la llegada de Fabián Bustos, para iniciar su primer ciclo en Universitario de Deportes, Farías estuvo a punto de llegar a Ate. Ahora podría por fin sacarse esa espina y llegar al fútbol peruano.

César Farías dirigió la Selección de Bolivia en dos ocasiones. (Foto: Getty Images).

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 2-1 con Sport Huancayo, Cienciano volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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