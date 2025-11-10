El pasado fin de semana se consumó el descenso de Alianza Universidad a la Liga 2. El cuadro huanuqueño no podrá salir del último lugar de la tabla de posiciones, por lo que se despide de la máxima categoría en la fecha 19 del Torneo Clausura. Roberto Mosquera asumió el cargo de director técnico en el último tramo de la temporada; sin embargo, a pesar de una serie de resultados positivos, el esfuerzo no fue suficiente. Precisamente, el DT se pronunció por este duro momento de la institución y también habló sobre el despido de Jesús Barcos, Carlos Ascues y Alexi Gómez, tras actos de indisciplina en las últimas semanas.

“El club tiene todo para estar en primera división. Habían muchas cosas que nos marcaban y aditamentos de la modernidad que podían revertir la situación. Ganamos 3 partidos y empatamos uno en agosto. En 7 meses, tenía dos partidos ganados. En 7 días, hicimos lo que hicieron en 7 meses”, inició en diálogo con Exitosa Deportes.

Si bien evitó la “victimización”, Mosquera mencionó algunos pasajes de los últimos partidos de Alianza Universidad y errores arbitrales que perjudicaron al equipo en el marcador, tanto en remontadas o también el cobro de penales. “Entendimos cuál era el camino que querían tomar”, dijo.

El experimentado DT habló sobre la expulsión del plantel de Jesús Barcos, Carlos Ascues y Alexi Gómez, quienes fueron captados en una salida nocturna. Días después, desde el club decidieron no contar más con ellos, a pesar que fueron refuerzos para pelear la permanencia en el Torneo Clausura.

Roberto Mosquera llegó a Alianza UDH para el Torneo Clausura. (Foto: @AlianzaUDH)

“Si se quedaban, no sé lo que hubiera pasado, no tengo capacidad de leer el futuro. Yo hago lo que tengo que hacer y, si porque se van pierdo la categoría, bueno, me estoy haciendo cargo. Pero yo no puedo convivir con irresponsabilidades”, mencionó.

Además, agregó: “¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. O sea, había un primer tiempo brillante y después no habían piernas y decíamos: ‘¿Qué pasa?’... Y bueno, al final reventó la ‘bomba’. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y al que ama el fútbol, que significa dejar un montón de cosas que no te llevan a ser el mejor deportista".

Mosquera evitó mencionar a los jugadores implicados en esta situación, pero sí dejó clara su postura: “Esto termina a los 35, 37 o 38 años, después tienes hasta los 70 para hacer lo que te dé la gana, pero no lastimes a los que sí están trabajando bien y a un equipo que te está pagando, porque pasa a ser algo desagradable”.

En esa misma línea, Roberto Mosquera contó que hubo jugadores que buscaron convencerlo de no separar a los implicados de la plantilla; sin embargo, resalto que cada uno firmó un compromiso sobre este tipo de situaciones y no toleraría las indisciplinas. tal y como pasó en clubes como Sporting Cristal.

“Acá hay normas de convivencia, todos aceptaron y firmaron un documento. Entonces, cuando alguien comete eso y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros y salen en su defensa... Pero les dije: ‘Si ustedes son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. ‘Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y ustedes lo quieren proteger’... entonces que no vengan a decirme nada a mí, porque se han comprometido a algo”, añadió.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad con la misión de salvar el descenso. (Foto: Alianza UDH)

