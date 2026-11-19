Bernardo Cuesta seguirá ligado a Melgar para la próxima temporada. El delantero argentino nacionalizado peruano tenía contrato hasta finales de 2026 y su futuro había generado expectativa en Arequipa, especialmente por la lesión que lo alejó de las canchas en el tramo final del campeonato. Sin embargo, el capitán rojinegro ya tiene definido su próximo paso.

La información fue confirmada por el periodista Carlos Alpaca, quien adelantó que el goleador llegó a un acuerdo para renovar su vínculo con el ‘Dominó’. “Me confirmaron que el ídolo y goleador Bernardo Cuesta renovó su contrato con Melgar. En principio, su vínculo finalizaba en 2026, no obstante, el capitán rojinegro seguirá vistiendo los colores de Melgar. Solo resta que el club lo anuncie”, informó en su cuenta de X (antes Twitter).

En cuanto a sus números durante la temporada 2026, Bernardo Cuesta disputó 30 partidos oficiales, anotó 15 goles y registró seis asistencias, acumulando 2107 minutos. Sus cifras lo mantuvieron entre los principales referentes ofensivos del equipo arequipeño y confirmaron su vigencia, pese a que no pudo completar el campeonato por problemas físicos.

Precisamente, el delantero sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo durante el encuentro frente a UTC, el pasado 23 de octubre. La lesión lo obligó a abandonar el campo y, según las primeras evaluaciones difundidas desde Arequipa, su recuperación demandaría entre tres y seis semanas.

Bernardo Cuesta es el goleador histórico de Melgar con 210 anotaciones. (Foto: Getty Images)

El proceso de recuperación le impidió volver a jugar en la recta final del Torneo Clausura. De hecho, tampoco pudo participar en los últimos compromisos de Melgar, que terminó su calendario con empate por 1-1 frente a Alianza Atlético en Sullana. Hasta el momento no se ha comunicado una fecha exacta para su regreso a los entrenamientos con normalidad, aunque el delantero tendrá como objetivo llegar en buenas condiciones a la preparación de la próxima temporada.

Más allá de su presente, ‘Berni’ tiene un lugar asegurado en la historia del club arequipeño. Desde su llegada en 2012, el atacante se convirtió en el máximo goleador histórico de Melgar y recientemente alcanzó los 210 goles oficiales en más de 430 partidos con la camiseta rojinegra. Su renovación para la temporada 2027 explica que, con 37 años, continúa siendo determinante en la ofensiva del equipo.

Así, Melgar se asegura la continuidad de uno de sus principales referentes para afrontar el año que viene, en la que también tendrá participación en la Copa Libertadores. Para Bernardo Cuesta será una nueva oportunidad de seguir ampliando su legado en Arequipa, mientras trabaja en su recuperación para volver a competir y mantenerse como una de las principales cartas en el ataque del ‘Dominó’.

Bernardo Cuesta está viviendo su cuarta etapa en Melgar. (Foto: Melgar)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno de El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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