Universitario de Deportes, pese a ser el vigente tricampeón de la Liga 1, no se ha destacado en los últimos años por hacer importantes contrataciones. De hecho, el foco de las críticas por parte del hincha crema apunta a la dirigencia que no tuvo éxito con, sobre todo, los delanteros que sumó al plantel para jugar al lado de Álex Valera.

Para el 2026, llegaron varios jugadores extranjeros y fue uno el que más destacó hasta el momento: Caín Fara. El defensor de 32 años aprovechó su oportunidad para hacerse titular, dejando en el banco a jugadores consagrados como Anderson Sanatamaría y el mismísimo capitán Aldo Corzo.

En los últimos días, se ha especulado sobre una posible salida del jugador rosarino, pues el periodista Gustavo Peralta reveló que existe interés de algunos equipos del exterior para sumarlo a sus plantillas.

“Fara tiene contrato hasta diciembre. Varios clubes han preguntado por él, pero el contrato tiene una cláusula de prioridad para Universitario”, dijo el comunicador especializado en información de la tienda crema.

Fara se encuentra en óptimas condiciones para esta noche de Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

En esa línea, se encargó también de darle tranquilidad al hincha de la ‘U’ que ve en Fara a un zaguero confiable para seguir compitiendo, tanto para el histórico tetracampeonato como para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Fara está Feliz en Universitario y se va a quedar”, añadió sobre un jugador que pese a culminar contrato a final de este año, se perfilaría como uno de los primeros en renovar para el 2027.

Cabe mencionar que, si bien no tuvo minutos en el último partido de Universitario ante Alianza Atlético por la Liga 1, fue convocado para el choque de esta noche por Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo.

Tras la salida del entrenador español Javier Rabanal, el comando técnico interino de Universitario es liderado por Jorge Araujo, quien trabaja en las divisiones menores del club.

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