Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan este sábado 17 de octubre, en el partido válido por la Fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El cuadro íntimo llega a esta jornada en un momento anímico inmejorable tras superar por 2-1 a Cusco FC en su última presentación como visitante. Este reciente triunfo le permite mantenerse en la disputa directa por el liderato del Torneo Clausura y la clasificación general.

El rendimiento ofensivo ha estado marcado por la regularidad de mediocampistas como Jairo Vélez y la contundencia de atacantes como Eryc Castillo, elementos que el comando técnico blanquiazul buscará explotar al máximo en condición de local.

En cuanto a las novedades de la convocatoria, Alianza Lima mantendrá la base estructural que viene sumando victorias consecutivas. No se reportan nuevas suspensiones tras la última jornada, por lo que Alejandro Duarte seguirá resguardando el pórtico, respaldado por una zaga liderada por Renzo Garcés y Mateo Antoni.

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Foto: Liga 1)

Por su parte, Atlético Grau aterriza en la capital con la urgencia de sumar para consolidar su posición en la tabla acumulada y alejarse de cualquier complicación con la zona baja. El elenco piurano ha evidenciado altibajos en sus recientes salidas, pero mantiene una propuesta táctica ordenada.

La delegación visitante confía en la seguridad de Patricio Álvarez bajo los tres palos pero sufriría una baja en la jerarquía ofensiva con Raúl Ruidíaz, quien se ha convertido en el principal referente de área para intentar sorprender a la zaga local, pero estará fuera de lista por dolencias.

Desde el análisis táctico, el partido perfila un choque de estilos bien marcados en la medular. Se espera que el equipo local asuma el protagonismo con un esquema flexible que transita del 4-4-2 al 3-5-2 en fase ofensiva, poblando el medio campo para recuperar el balón rápidamente.

En contraste, la visita apostará por un bloque defensivo compacto, probablemente estructurado en un 4-2-3-1, buscando cerrar los espacios interiores y apostando por transiciones rápidas por las bandas para vulnerar el retroceso de los carrileros blanquiazules.

El antecedente directo más reciente entre ambas escuadras se registró el 26 de abril por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, duelo en el que Alianza Lima consiguió una ajustada victoria por 1-0 en el Estadio Mansiche con una anotación de Eryc Castillo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan este sábado 17 de octubre por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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