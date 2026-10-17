Después de vencer por 2-1 a Cusco FC, las expectativas de Alianza Lima para pelear por el Torneo Clausura se multiplicaron y ahora, con 19 puntos y seis del líder Sport Huancayo (25), no pueden darse el lujo de tropezar. En medio de esto, este sábado los íntimos recibirán a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva y para eso Pablo Guede alistó una convocatoria con varias novedades, esperando tener listos a sus mejores elementos para sellar un triunfo en casa.

La principal noticia es la inclusión de Piero Cari en la convocatoria, algo que no sucedía desde el 31 de mayo de este año cuando tuvo minutos en el 1-1 frente a FC Cajamarca, por la fecha 17 del Torneo Apertura. Desde entonces quedó al margen de la consideración de Pablo Guede, pero con el correr de los meses fue haciendo los méritos para volver a ser tomado en cuenta.

Algo que influyó bastante en esta decisión fue el gran nivel que mostró con la Selección Peruana Sub-19 en los últimos Juegos Sudamericanos disputados en Argentina, donde el equipo nacional alcanzó un meritorio tercer puesto al vencer a Chile en la disputa por la medalla de bronce. Cari fue el capitán y una de las figuras con dos goles en su registro.

Piero Cari no juega en Alianza Lima desde mayo. (Foto: Alianza Lima)

Otro que vuelve en el mediocampo es Estaban Pavez, quien estuvo ausente el pasado fin de semana frente a Cusco FC por precaución, ya que presentaba una molestia física que el comando técnico no quiso agravar. Ahora que está totalmente recuperado, se perfila como titular en una zona donde su rendimiento a lo largo de la temporada ha sido muy positivo.

En esa misma línea, Alan Cantero también regresa a la convocatoria de Alianza Lima tras haberse perdido el encuentro en la ciudad imperial por decisión técnica. El atacante argentino ha perdido terreno en el equipo titular, pero sigue siendo una pieza de recambio que puede serle útil a Guede en cualquier momento y podría volver a sumar minutos esta noche contra Atlético Grau.

Un detalle no menor es que de los citados en tienda íntima para este compromiso, Renzo Garcés es quien está en capilla por acumular cuatro tarjetas amarillas; es decir, de recibir una más, se perderá la siguiente jornada contra CD Moquegua en condición de visitante. De ahí en más, en Alianza Lima saldrán con todo en busca de los tres puntos que los acerque a la punta del campeonato.

Los convocados de Alianza Lima vs. Atlético Grau:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz. Defensas: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Cristian Carbajal.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Cristian Carbajal. Volantes: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Piero Cari y Kevin Quevedo.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Piero Cari y Kevin Quevedo. Delanteros: Federico Girotti y Luis Ramos.

Esteban Pavez no estuvo contra Cusco FC por precaución. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan este sábado 17 de octubre por la Fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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