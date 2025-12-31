Uno de los problemas que existe de manera constante en el fútbol peruano es el incumplimiento de deberes económicos por parte de algunos clubes para con sus jugadores, por lo que, en ocasiones, incluso se aplica la resta de puntos por parte de los órganos de justicia en pleno campeonato.

En los últimos días, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas declaró fundado pedido del jugador peruano Carlo Diez, quien demandó al club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), por una deuda que supera los 120 mil dólares.

El defensor de 29 años, quien actualmente milita en Cusco FC, defendió la camiseta crema desde la temporada 2020 hasta el 2024, generándose en este periodo de tiempo una serie de compromisos laborales que, hasta la fecha, no fueron cumplidos.

Con fecha de 28 de noviembre, el mencionado órgano emitió el documento que le da la razón a Diez, por los beneficios sociales que le adeudan.

En la resolución también se indica que UTC tiene la obligación de abonarle la suma de dinero en un plazo no mayor a los 15 días naturales, contados desde la fecha de notificación del documento, bajo apercibimiento de ejecución forzada e imposición de sanciones deportivas.

Aún no existe pronunciamiento oficial por parte del club que forma parte de la Liga 1, pero que podría tener problemas administrativos en 2026, de no cumplir con el pago de Carlo Diez.

Como se recuerda, en muchos casos se ha aplicado la resta de puntos a los clubes infractores, medida que ha sido cuestionada porque afecta en el desarrollo del torneo, pero que parece la única forma para que las instituciones cumplan con sus trabajadores.

Si bien se trata de un caso particular, no sería el único caso que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas se encuentra analizando o está próximo a resolver.

Carlo Diez debutó en la Liga 1 en el año 2018 con camiseta de la Universidad César Vallejo y también jugó en Sport Boys, FBC Melgar, UTC, Deportivo Garcilaso y Cusco FC.

