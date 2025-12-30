La temporada 2026 en Alianza Lima apunta a ser una de las pruebas más duras en los últimos años. Con la llegada de Pablo Guede a la dirección técnica se avecinan algunos cambios, teniendo en cuenta también la llegada de algunos refuerzos para potenciar la plantilla. Los trabajos de pretemporada iniciarán el próximo 5 de enero, pero la etapa clave se desarrollará en Uruguay con la disputa de la Serie Río de La Plata. El cuadro blanquiazul se enfrentará ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo. Esta noticia fue confirmada por el club.

A través de redes sociales, Alianza Lima hizo oficial el cronograma para este torneos que reúne a una gran variedad de equipos de Sudamérica como Peñarol, River Plate, Nacional de Uruguay, Millonarios, Olimpia, Cerro Porteño, entre otros. Sin embargo, según la distribución, los blanquiazules solo jugarán tres partidos.

Alianza Lima disputará la Serie Río de La Plata. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima enrumbará hacia Uruguay el próximo 9 de enero de 2026 para concentrar y quedar listo para afrontar su primer duelo: ante Independiente de Avellaneda. Las acciones están programadas para el 10 de enero desde las 7:00 p.m. (hora peruana) desde el estadio Parque Viera de Montevideo.

El 14 del mismo mes, Alianza jugará ante Club Atlético Unión de Santa Fe, equipo también argentino que afrontará este torneo. El cotejo empezará a las 4:15 p.m. (hora peruana) en el Parque Saroldi de Montevideo.

Por último, los blanquiazules se miden contra Colo Colo el día 18 desde las 7:00 p.m. (hora peruana). El equipo chileno será el último rival en esta gira de pretemporada que también significará una prueba de rigor para lo que se viene a lo largo del 2025 y la Noche Blanquiazul, que se jugará el día 24.

Alianza Lima buscará tener a todos sus jugadores en óptimas condiciones para el desarrollo de la temporada. La idea es ir moldeando un equipo base que se adapte a la propuesta de Pablo Guede. El 5 de enero inician los trabajos en la sede de Esther Grande de Bentin en Lurín.

Por lo pronto, los blanquiazules han incorporado a sus filas a Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Federico Girotti. Todos ellos buscarán ganarse un espacio en la escena titular, teniendo en cuenta la salida de algunos jugadores en este 2025.

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima

El sábado 24 de enero, Alianza Lima se medirá ante Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro blanquiazul presentará a sus jugadores de 2026 de manera oficial, ante un equipo estadounidense que contará con la presencia de Lionel Messi como principal estrella.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron la realización de este evento que se puso en duda porque -el mismo día- se realizará la Noche Crema, presentación de Universitario de Deportes. Tras una reunión con las autoridades, se brindó la autorización correspondiente.

A la salida de Palacio, Fernando Cabada, representante de la organización aliancista ante el partido con Inter Miami, confirmó que la reunión permitió construir una postura conjunta basada en la colaboración de ambos clubes. Habló de un ambiente más conciliador de lo previsto y resaltó que la solución pasó por poner por delante el orden público y la capacidad operativa de la Policía Nacional antes que cualquier disputa administrativa o deportiva.

El directivo íntimo detalló que el acuerdo contempla mantener los horarios iniciales y que los dos eventos se desarrollarán en simultáneo, tal como cada institución tenía planeado. Para él, esto representa una validación del procedimiento presentado por Alianza Lima desde el inicio, recordando que los documentos fueron ingresados “en tiempo y forma”. También destacó que contar con un rival como Inter Miami hacía imposible replantear la fecha sin generar un perjuicio mayor.

