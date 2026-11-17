Renato Tapia vuelve a estar en el radar del fútbol peruano. El mediocampista de la Selección Peruana fue relacionado con Alianza Lima como una de las posibles incorporaciones para la temporada 2027, luego de que surgieran informaciones sobre una eventual salida de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su entorno decidió aclarar el panorama y dio detalles sobre las posibilidades de que regrese al país.

En los últimos días, el nombre del ‘Cabezón’ tomó fuerza en La Victoria debido a que el club blanquiazul estaría interesado en reforzar su mediocampo con un futbolista de experiencia internacional. Su poca continuidad en el fútbol emiratí también alimentó las versiones sobre una posible salida, aunque todavía no existe una confirmación oficial de su desvinculación.

Según informó Modo Fútbol, Tapia tiene contrato vigente con Al Wasl hasta junio de 2027. Esta situación representa uno de los principales obstáculos para concretar su posible regreso a la Liga 1, ya que cualquier salida anticipada tendría que resolverse mediante un acuerdo con el club emiratí.

Según la información que se pudo conocer desde su entorno, Renato Tapia tiene contrato vigente con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2027. Además, consideran complicado que el mediocampista regrese al fútbol peruano a sus 31 años, por lo que su posible llegada a Alianza Lima todavía parece lejana.

Además, el panorama del mediocampista no se limita al interés del conjunto victoriano. Universitario también habría realizado consultas para conocer su situación contractual y las posibilidades de contar con sus servicios. No obstante, estos acercamientos no representan negociaciones avanzadas ni acuerdos con alguno de los dos clubes.

Otro aspecto que juega un papel importante es la continuidad que busca el volante. En su actual etapa con Al Wasl, Tapia no ha conseguido consolidarse como una pieza habitual del equipo, situación que podría llevarlo a evaluar nuevas alternativas para la siguiente etapa de su carrera. Su prioridad sería encontrar un destino que le permita tener mayor protagonismo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR