Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, se refirió a la caída por 2-1 frente a Sport Huancayo y admitió que las equivocaciones de su equipo fueron determinantes para terminar con las manos vacías. El entrenador rosado también pidió pasar la página y concentrarse en el siguiente desafío, frente a Deportivo Garcilaso.

“En el primer tiempo, creo que el primer gol de ellos llega por algunos errores nuestros. La perdemos muy fácil, entró solo y definió bien. Creo que en el penal Carlos Zambrano cubre la pelota. No hablo de los árbitros porque no me compete hablar de eso, pero fastidia todo este momento. Veníamos haciendo las cosas bien y no podemos arruinar esto en un partido”, señaló.

El técnico argentino sostuvo que el plantel debe sacar conclusiones de lo ocurrido en Huancayo y mantener la concentración, independientemente de las decisiones que se tomen durante los partidos. Para Desio, Sport Boys no puede permitir que factores externos terminen desviando al equipo del objetivo trazado.

“Esto debemos tomarlo como un aprendizaje, no puede volver a ocurrir. Estábamos jugando mejor y no podemos perder la cabeza, más allá de que sea injusta o no la falta. Más allá de los árbitros, debemos pensar en el objetivo que tenemos y hacer nuestro juego, más allá del rival, del árbitro o del VAR. Tenemos que ser superiores a todos ellos”, afirmó.

Desio volvió a remarcar que no es su intención cuestionar públicamente a los árbitros, aunque reconoció que existe malestar por la forma en que se terminó resolviendo el encuentro ante Sport Huancayo.

“No hablo de los árbitros, no me corresponde. Hacerlo genera algo extra, trato de hablar del equipo. Ellos jugaron mejor que nosotros en el primer tiempo; en el segundo lo empatamos y el partido estaba controlado. Llegó el penal sobre la hora, tendrían que ver si fue penal o no. Luego se descontroló todo y no debíamos llegar a esto”, sostuvo.

Desio lamentó la gresca al final del partido

El entrenador de Sport Boys también se mostró crítico con lo sucedido en los últimos minutos, cuando el encuentro terminó con incidentes entre integrantes de ambos equipos. Desio consideró que sus futbolistas debieron mantener la calma y destacó que, pese al resultado adverso, tuvieron opciones para intentar rescatar al menos un punto.

“No se debe acabar el partido de esa manera. Los jugadores perdieron un poco la cabeza. Tratamos de hacer cambios para poder buscarlo en los descuentos, creamos riesgo, pero no pudimos empatarlo”, manifestó.

Finalmente, Desio reconoció la frustración que le dejó la derrota y lamentó que Sport Boys no pudiera sostener el control que, según su análisis, había conseguido durante el segundo tiempo.

“El resultado está puesto. Si fue justo o no, ya no importa. El equipo rival manejó mejor la altura, nos costó a nosotros. Me voy con bronca e impotencia porque pudimos empatar el partido que teníamos controlado”, concluyó.

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