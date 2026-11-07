Universitario de Deportes recibirá este domingo a Deportivo Moquegua en el estadio Monumental, desde las 8:30 p. m., por la jornada 16 del Torneo Claura. En la previa de este compromiso, Carlos Grados, arquero del conjunto moqueguano, conversó en exclusiva con Depor y analizó el desafío que tendrán frente a uno de los equipos protagonistas del torneo que hasta el cierre de esta entrevista tiene 31 puntos a uno del líder Sporting Cristal que con su empate en Tarma suma 32 puntos.

El guardameta Grados no dudó en reconocer que la ‘U’ parte como favorita, principalmente por su condición de local y por la pelea que mantiene en los primeros lugares de la tabla del Clausura. Sin embargo, dejó en claro que Club Deportivo Moquegua no viajará a Lima con la intención de ser un simple espectador. Por el contrario, buscará mostrar rebeldía para conseguir un resultado importante.

“Sí, claro que es el favorito. Está de local, viene peleando fecha a fecha el primer lugar de la tabla del Clausura y, más que sentirnos menos, nos hace ver que tenemos que sacar una rebeldía para poder sacar puntos en un estadio sumamente difícil”, manifestó Grados a Depor en un primer momento.

El arquero Carlos Grados también se refirió al poderío ofensivo del conjunto crema y a la jerarquía de sus principales figuras. Para el guardameta, uno de los aspectos fundamentales será reducir los espacios y evitar que los atacantes merengues encuentren situaciones cómodas para generar peligro.

“Todos sabemos que tiene delanteros y mediocentros de jerarquía, de selección, que no necesitan crear muchas jugadas para ser efectivos. Trato de evitar cualquier ocasión que puedan generar con comunicación y dándole el menor espacio posible”, explicó.

No obstante, el compromiso representa mucho más que un desafío frente a un equipo grande. Deportivo Moquegua necesita sumar para asegurar su permanencia en la máxima categoría, una situación que Grados tiene muy presente de cara al encuentro en el Monumental.

“Se juega con el corazón, sabiendo que estamos ante uno de los equipos más populares del país, que se juega los primeros lugares, pero nosotros nos jugamos nuestra permanencia en la Liga 1 y no podemos dejar pasar puntos”, sostuvo.

La advertencia de Carlos Grados por las reacciones de Universitario

Otro de los aspectos que preocupa al conjunto moqueguano es la capacidad de reacción que ha mostrado Universitario en sus últimos compromisos. Ante Sport Boys y Melgar, el equipo crema consiguió rescatar empates 2-2 con goles en los últimos cinco minutos, una muestra de que mantiene su peligro hasta el final.

Consultado por Depor sobre cómo deben afrontar esos momentos para evitar que se repita ese escenario, Grados señaló que la clave estará en alejar a Universitario de su área y cortar sus avances antes de que puedan convertirse en ocasiones claras.

“Evitando que se acerquen al área, faltas tácticas lejos de nuestra área, terminar jugadas, ganar córners. Mientras estén lejos, mejor”, sentenció el guardameta a este diario.

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