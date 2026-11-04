Los Chankas informó que el compromiso frente a Alianza Lima, correspondiente a la fecha 15 del campeonato y programado para este domingo 8 de noviembre, se jugará exclusivamente con público local en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. La decisión responde a razones de seguridad y busca evitar cualquier inconveniente durante el desarrollo del espectáculo deportivo.

Mediante un comunicado oficial, el conjunto andahuaylino confirmó que el encuentro, previsto para la 1:00 p. m., contará únicamente con la presencia de sus aficionados. Por ese motivo, no estará permitido el ingreso de seguidores del cuadro blanquiazul al recinto deportivo.

Además, el club pidió a sus hinchas asistir con la camiseta oficial de Los Chankas y mantener un comportamiento adecuado dentro y fuera del estadio. Tambiadvirtió que no se permitirá el ingreso de prendas, banderolas o instrumentos relacionados con el equipo visitante, como parte de las medidas establecidas para garantizar el orden.

Alianza Lima vs. Los Chankas: ¿cuánto cuestan las entradas?

De cara a este importante compromiso por la Liga 1, los aficionados que deseen acompañar al equipo de Andahuaylas ya pueden consultar los precios y adquirir sus localidades mediante el portal de venta Vaope.com. La institución también dio a conocer las tarifas promocionales, disponibles desde el 2 de octubre y hasta agotar stock.

Los precios varían según la tribuna elegida. Occidente tiene un costo de S/ 108.70, mientras que Oriente se encuentra a S/ 87.00. Por su parte, las localidades para las tribunas Sur y Norte tienen un precio de S/ 43.50 cada una. Estos montos corresponden a cada persona.

Finalmente, Los Chankas hizo un llamado a sus seguidores y a los medios de comunicación para colaborar con la difusión de estas disposiciones, con la finalidad de evitar contratiempos en los accesos y garantizar una jornada deportiva sin incidentes. El equipo de Andahuaylas buscará hacerse fuerte en casa ante Alianza Lima, en un duelo importante para ambos clubes en la recta final de la temporada.

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