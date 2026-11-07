Con el peruano - alemán Fabio Gruber como titular, Mainz no pudo hacerse fuerte en casa y perdió por 2-1 ante Bayern Múnich en el Mewa Arena, por la novena fecha de la Bundesliga. El conjunto bávaro se quedó con los tres puntos gracias a las dos asistencias de Harry Kane y prolongó su destacada racha sin derrotas jugando fuera de casa.

Desde el inicio, Bayern Múnich asumió el protagonismo y encontró rápidamente la ventaja. A los 14 minutos, una equivocación en la salida de Mainz fue aprovechada por Harry Kane, quien recuperó la pelota y asistió a Joshua Kimmich. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo desde fuera del área para superar al arquero Robin Zentner y firmar el 1-0.

Con el marcador a su favor, los dirigidos por Vincent Kompany controlaron buena parte de las acciones. Mainz, por su parte, intentó encontrar espacios para llegar al empate y tuvo una oportunidad con un cabezazo de Jae-Sung Lee, pero la jugada quedó anulada por fuera de juego. Bayern también tuvo que afrontar un contratiempo antes del descanso, pues Manuel Neuer no pudo continuar debido a una lesión.

El segundo tiempo comenzó con otro golpe del equipo visitante. A los 53 minutos, Harry Kane volvió a ser determinante al recuperar el balón dentro del área y dejar en buena posición a Lennart Karl. El joven atacante resolvió con un remate de derecha y puso el 2-0, sumando así su segundo gol en la presente temporada.

Fabio Gruber sumó una nueva titularidad en la Bundesliga y se midió ante el poderoso Bayern Múnich. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

Pese a la diferencia, Mainz siguió buscando una reacción y trató de meterse nuevamente en el partido. Bayern también dispuso de oportunidades para liquidar el encuentro, especialmente con Alphonso Davies y Dayot Upamecano. Este último estuvo cerca de marcar, pero su cabezazo terminó impactando en el travesaño. Finalmente, cuando el compromiso entraba en sus últimos instantes, Phillip Tietz conectó de cabeza en el tiempo añadido y consiguió el descuento para establecer el 2-1 definitivo.

En el cuadro local, Fabio Gruber arrancó desde el primer minuto y tuvo participación en una nueva presentación de Mainz en el campeonato alemán. El defensor peruano - alemán fue parte del equipo que intentó frenar el poderío ofensivo del conjunto bávaro, aunque no pudo celebrar en esta oportunidad.

Con esta victoria, Bayern Múnich sumó tres puntos importantes y continúa en lo más alto de la Bundesliga, igualado en unidades con Borussia Dortmund. Además, alcanzó los 31 encuentros consecutivos sin perder como visitante en el torneo alemán. Mainz, en cambio, se quedó en la décima posición y prolongó su complicada racha en condición de local, donde ya acumula ocho partidos sin conseguir una victoria.

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