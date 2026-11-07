Universitario de Deportes sigue firme en la lucha por el Torneo Clausura y este fin de semana tiene la obligación de ganarle al CD Moquegua si quiere llegar a la última jornada con chances claras de llevarse el segundo certamen de la temporada, sobre todo después del sufrido empate por 2-2 ante Sport Boys. En medio de esto, hay un detalle no menor que sigue siendo tema de conversación en la interna del conjunto de Ate: la recuperación de Matías Di Benedetto.

El último partido disputado por el argentino fue el pasado 12 de septiembre en el 2-1 sobre Alianza Lima en Matute. Después de eso, tuvo la mala suerte de sufrir una rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho en uno de los entrenamientos previos al cruce con Deportivo Garcilaso, perdiéndose seis compromisos al hilo en esta segunda etapa del año. Así pues, los hinchas siguen preguntándose cuándo volverá y por qué ha tardado tanto su recuperación.

Según la información brindada en Colectivo World, la lesión de Matías Di Benedetto no ha sido sencilla de afrontar, pues si bien en un principio se pensaba que solo era un desgarro de primer grado, este comprometió una zona delicada del tendón y esto supuso una rehabilitación más larga de lo esperado. Incluso, hubo una recaída inesperada que modificó los planes del comando técnico.

El zaguero ya estaba recuperado para el partido frente a Juan Pablo II College, disputado el pasado 24 de octubre. Es más, Fabián Bustos había ensayado con él en la formación titular. No obstante, días previos tuvo una recaída y su recuperación debió retroceder todo lo avanzado para no agravar su situación. En Universitario, por supuesto, no se apresuraron y siguieron al pie de la letra las recomendaciones del departamento médico.

Así pues, la citada fuente confirmó que Matías Di Benedetto ya se encuentra recuperado del todo y ha venido trabajando con normalidad a lo largo de la semana. Si bien esto podría suponer que Bustos lo tomará en cuenta para el enfrentamiento con el CD Moquegua, en el programa consideraron que lo más probable es que no salga en lista para no apresurar su regreso.

Tomando en cuenta que habrá una semana de receso por el amistoso de la Selección Peruana frente a Bolivia, pactado para el viernes 13 de este mes, en la ‘U’ quieren aprovechar ese margen para que la recuperación de Di Benedetto no deje dudas. De esta manera, considerando la necesidad de tener al plantel completo para la final que se jugarán ante Sport Huancayo en la última jornada, el ‘Tano’ apunta a hacer su reaparición en la ‘Incontrastable’.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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