En vista de que descansarán en la fecha 18, para Alianza Lima era de suma importancia ganar en Andahuaylas. Así pues, luego de un 2-2 que dejó muchas dudas en Matute, los íntimos hicieron su tarea y vencieron por 2-1 a Los Chankas, colocándose momentáneamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones acumulada, el cual da el boleto a la final de los play-offs por la disputa del cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Tras el resultado favorable en suelo andahuaylino, Carlos Zambrano habló con L1 MAX y analizó el trámite de este enfrentamiento con los ‘Guerreros’, en donde, si bien se quedaron con el triunfo, tuvieron que padecer en los minutos finales a pesar de estar con un futbolista de más. Y es que el cuadro dirigido por Walter Paolella vendió cara su derrota.

“Fue un partido complicado, Chankas es un gran rival, pero logramos sacar adelante el encuentro. La altura juega mucho en contra, pero defensivamente estuvimos bien. El autogol nuestro nos complicó un poco”, señaló el zaguero blanquiazul.

Carlos Zambrano está disputando su tercera temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la entrevista, el ‘Káiser’ fue consultado sobre el presente de la Selección Peruana y el proceso de transición que está atravesando el equipo de la mano de Manuel Barreto como entrenador interino. Según reveló, tuvo una conversación con el comando técnico.

“Hablé hace varias semanas con el cuerpo técnico. Es momento de que prueben a la gente que merece estar en la selección, y en los partidos oficiales estarán los que realmente tengan que estar”, contó, sin dar mayores detalles sobre una posible convocatoria para la fecha FIFA de noviembre, para los partidos frente a Rusia y Chile.

Volviendo a Alianza Lima, con esta victoria en Andahuaylas, pese a que Cusco FC tiene la primera opciones para quedarse con el segundo lugar, en tienda íntima son optimistas. Después de no poder pelear por el título nacional, en la interna saben que están obligados a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Alianza Lima venció a Los Chankas con doblete de Paolo Guerrero. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

