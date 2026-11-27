El futuro de Carlos Zambrano sigue siendo una incógnita, pues el zaguero todavía no define dónde jugará la próxima temporada. El ‘Káiser’ valoró el respaldo de Sport Boys cuando atravesaba un escenario complejo a principios de año, aunque aclaró que su prioridad era cerrar el año futbolístico antes de analizar su continuidad. De hecho, no le cerró las puertas a Alianza Lima, su exequipo.

En diálogo con Exitosa Deportes, el futbolista remarcó su vínculo con la institución chalaca y los avances en las conversaciones: “Soy un agradecido con el club que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera. Creo que le retribuí con mucho trabajo. Ya hemos hablado del tema de renovación, pero había dicho meses antes que quiero terminar el torneo de la mejor manera y a partir de eso pensar qué hago con mi carrera”.

Asimismo, el defensa descartó tener algún compromiso cerrado o puertas cerradas de cara al próximo año. “No es que haya descartado nada ni que haya firmado nada con el Boys, pero se los puse claro desde el primer momento. Quería terminar bien el año jugando. Creo que hice un torneo aceptable, le retribuí mucho a la gente del Callao”, apuntó el ‘León’.

Sobre los rumores que lo vinculan con Alianza Lima, el experimentado zaguero no cerró la puerta a una eventual vuelta y dejó ver su sentimiento por el cuadro íntimo. “Son las especulaciones que veo en las redes, nada concreto, pero a cada jugador le ilusiona, sobre todo a mí, por el tema que pasé en el club. Pero fuera de eso, apartando esas cosas, yo soy un hincha aliancista que se pudo haber equivocado en su momento y fuera de eso siempre le voy a desear lo mejor al club”, señaló el jugador de 37 años.

En otro momento de la entrevista, el defensor puso el foco en las deficiencias logísticas y de infraestructura del fútbol peruano, apuntando a las consecuencias físicas en el plantel. “Por reglamento de fútbol no puedes meterte un viaje de hora y media a una ciudad y seis horas más en un bus. Por eso se rompieron varios compañeros, se desgarraron como tres compañeros en el partido rápidamente”, reveló.

Finalmente, Carlos Zambrano criticó el estado de los vestuarios en la Liga 1 y pidió mayor compromiso de las autoridades deportivas para elevar los estándares. “Los camerinos son un desastre. Creo que el peor es el de Sullana. No solamente es responsabilidad del club, sino del IPD, la FPF también debería exigir a las entidades”, cerró el defensa.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a Sport Boys en abril de este año. (Foto: SBA)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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