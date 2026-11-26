La primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2026 entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes tendrá una particularidad en las tribunas. A tres días del encuentro, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos anunció las medidas de seguridad que deberán cumplirse para el compromiso programado para este domingo 29 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que el recinto deportivo cuenta actualmente con habilitación vigente únicamente para el uso de la tribuna occidente. Por ello, tras una sesión extraordinaria virtual realizada este jueves 26 de noviembre, se acordaron las disposiciones para garantizar el desarrollo del espectáculo deportivo.

En ese sentido, la Comisión exhortó al club Sport Huancayo, en su condición de organizador del encuentro, a tomar las medidas necesarias para que el partido se dispute exclusivamente con el empleo de la tribuna occidente. Asimismo, deberá respetarse estrictamente el aforo máximo permitido para dicho sector.

Pero esa no será la única restricción. El comunicado también establece que el compromiso se jugará únicamente con hinchada local, por lo que no se asignarán localidades para la barra visitante. Además, estará prohibido el ingreso de personas que porten camisetas, banderolas, instrumentos musicales o cualquier otro signo distintivo de Universitario de Deportes.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión extraordinaria, luego de evaluar las condiciones de seguridad del Estadio IPD Huancayo. Cabe señalar que el encuentro fue calificado como un espectáculo deportivo de alto riesgo, por lo que se consideró necesario establecer medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la jornada.

La disposición llega luego de una controversia que se originó antes del enfrentamiento por la fecha 17 del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el Consejo Regional del Deporte de Junín había autorizado únicamente el uso de la tribuna Occidente debido a que Oriente no contaba con el certificado ITSE correspondiente. Sin embargo, Sport Huancayo también permitió el ingreso de espectadores a una parte de ese sector durante el compromiso ante Universitario, situación que generó cuestionamientos por el incumplimiento de las medidas de seguridad.

A raíz de lo sucedido, el Instituto Peruano del Deporte impuso una multa económica al conjunto huancaíno, que posteriormente fue cancelada. Incluso, la continuidad de su localía en el Estadio IPD estuvo en discusión de cara a las semifinales. Finalmente, Sport Huancayo recibió la confirmación para disputar el encuentro en dicho escenario, aunque ahora deberá hacerlo exclusivamente con la tribuna Occidente y sin presencia de hinchas visitantes.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR