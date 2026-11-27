Universitario de Deportes empieza a planificar lo que será la temporada 2027 y ya tendría encaminada una nueva incorporación para fortalecer su mediocampo. Se trata de Hernán Lupu, actual futbolista de Alianza Atlético de Sullana, quien se convertirá en nuevo jugador del conjunto crema tras alcanzar un acuerdo para cambiar de camiseta.
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¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?
La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.
Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.
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