Carlos Zambrano es uno de los puntales del buen momento de Sport Boys, que se ubica en el cuarto lugar del Torneo Clausura y, por otra parte, está peleando el boleto a la Copa Sudamericana. De hecho, el zaguero se ilusiona con volver en algún momento a la Selección Peruana, debido a que considera que está atravesando un buen momento en el plano deportivo, pero ya dependerá de la decisión de Mano Menezes, entrenador de la Bicolor. Así lo dejó a sentir en entrevista con RPP.

Para el ‘Káiser’, si fuera por merecimientos su llamado a la Bicolor se cae de madura. “No habrían dudas de mi convocatoria por el momento que estoy atravesando. Me siento uno de los mejores defensas del campeonato. Estoy trabajando por mí, estamos luchando arriba con el Sport Boys y el tema de la selección, las cosas se dan solas”, declaró el defensa de Sport Boys.

Eso sí, Zambrano dejó en claro que la Bicolor urge de un recambio generacional en todas sus líneas y su aporte puede ser de algunos minutos, pues no exige la titularidad. “Sigo pensando que se debe dar el recambio generacional. Todos sueñan con estar en la selección y si tengo que aportar cinco minutos o estar en la banca, lo haré feliz. He recibido criticas y elogios por parte de todos, a mi no me mueve nada”, apuntó.

Por otro lado, comentó que estuvo pendiente del clásico entre Alianza Lima y Universitario, y señaló que el gol de Gianluca Lapadula debió ser anulado por falta previa. “La jugada entre Valera y Garcés, para mí es una falta clara, no están disputando el balón. Yo vi el partido y a mí también me dolió la jugada de Duarte en el clásico. Mi hermano Lapadula ya sabe lo que le toca cuando nos veamos en el Monumental”, comentó.

Carlos Zambrano llegó a Sport Boys luego de salir de Alianza Lima por temas extradeportivos. (Foto: Liga 1)

Siguiendo con la línea del clásico, no pudo ocultar su sentimiento sobre Alianza Lima, su exequipo. “Soy hincha de Alianza Lima, no puedo hablar mucho del club, pero siendo realista es muy complicado volver. Lo que más quiero es que les vaya bien”, apuntó el zaguero de 37 años, quien también se ilusiona con el momento que vive defendiendo a Sport Boys.

“Siendo realistas llegar a un torneo internacional sería lindo, pero lo primero es dejar de pelear siempre la baja. Ganar el título no nos quita el sueño, vamos paso a paso. Boys tiene que mejorar muchas cosas, no solo futbolísticamente”, declaró Zambrano, quien también espera quedarse el próximo año en el club, que será el año del centenario del equipo rosado.

“Estoy feliz en el Sport Boys, hemos hablado de renovación, pero les he dicho que me esperen al final del torneo porque el próximo año ya tendría 38 años”, señaló el ‘Káiser’, quien esperará la próxima convocatoria de Mano Menezes en la Selección Peruana, para la fecha FIFA de setiembre y octubre, aguardando con ilusión si podrá ser convocado luego de los problemas extradeportivos que atravesó a comienzos de año y firmaron su despido de Alianza Lima.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son nuevos jugadores de Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

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