Bryan Reyna atraviesa un momento de cambios en su carrera luego de haber manifestado públicamente su incomodidad por las pocas oportunidades que tuvo en Universitario. El atacante dejó el cuadro crema y ahora busca recuperar continuidad y protagonismo, mientras continúa siendo considerado dentro del proceso de la Selección Peruana.

En medio de esta situación, César Cueto, dos veces mundialista con la ‘Bicolor’ y campeón de la Copa América en 1975, contó que conversó con Reyna y le brindó algunos consejos a partir de su propia experiencia como futbolista. El ‘Poeta’ explicó que entiende la frustración que puede generar para un jugador no ser tomado en cuenta, pero también resaltó la importancia de responder con trabajo.

“Conversamos y lo he animado. A veces uno no sabe qué hacer porque hay tanta gente que habla de cosas que de repente no son. ¿A quién no le choca que a uno no lo ponen a jugar?, a todo el mundo le choca. Creo que él ha entendido todo eso y está respondiendo de esta manera, con trabajo, dedicación”, declaró el ‘Poeta’ en PBO Campeonísimo.

Cueto, uno de los referentes históricos del fútbol peruano, también se refirió a la situación que atraviesan los futbolistas cuando sienten que no reciben las oportunidades que consideran merecer. Para el exjugador, estas situaciones forman parte de la carrera de cualquier profesional y requieren manejarse con madurez, sin perder de vista los objetivos personales y colectivos.

“¿A quién no le choca que no lo pongan a jugar? A todos les choca. Creo que él ha entendido todo eso y está respondiendo esa manera con trabajo, educación y yo le dije “mira, todos pasamos por eso a veces, entiendo lo que pasa pero lamentablemente tu formas parte de un equipo y a veces uno tiene que comerse un poco el orgullo cuando sienta que es una injusticia, pero bueno, a seguir adelante y no perder de vista tu trabajo”.

El exfutbolista también consideró importante que los jugadores sean capaces de reconocer sus propios errores cuando atraviesan este tipo de episodios. Para graficar su punto, Cueto recordó una experiencia que vivió durante su etapa en el fútbol colombiano, cuando defendía los colores de Atlético Nacional.

Según relató, pese a encontrarse en un buen momento futbolístico, una situación puntual terminó influyendo en su presencia en el equipo titular. La anécdota, explicó, le sirvió para entender que en el fútbol existen decisiones que pueden resultar difíciles de aceptar, pero que también deben llevar a una reflexión personal.

“Yo estaba en Atlético Nacional súper bien. Hubo un partido que jugamos con Deportivo Cali. Yo llegué cinco minutos tarde (a la práctica), almorcé, llegué a la charla y no estaba en el equipo titular. El punto principal es que uno siempre sacrifica cosas y responde a cosas que considera injustas, pero reconoce sus faltas también y tiene que seguir para adelante”.

Con esta experiencia, Cueto buscó transmitirle a Reyna la importancia de mantener la concentración en su carrera y no dejar que una situación puntual termine afectando su rendimiento. Para el ‘Poeta’, el trabajo y la disciplina siguen siendo herramientas fundamentales para que un futbolista pueda recuperar oportunidades y demostrar su nivel dentro del campo.

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